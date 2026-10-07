Foto de la presunta agresora de Daniel Torres en Medellín sale a la luz

Independiente Medellín adelantó una investigación y encontró imágenes de una de las señaladas de lanzar objetos.

Presunta agresora de Daniel Torres. – dimoficial.com y Vizzor Image.

Menos de dos días después de la reprochable agresión que sufrió el futbolista de Santa Fe Daniel Torres en el partido en que visitaba a Independiente Medellín, se conocen avances en la investigación para dar con los responsables. Así lo ha hecho saber el club Poderoso por medio de un comunicado emitido este miércoles, en el que también muestra imágenes de una mujer como presunta agresora.

“Tras los hechos ocurridos el pasado lunes 5 de octubre, durante el partido ante Santa Fe por la Liga, disputado en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, el Equipo del Pueblo ha avanzado en la identificación de algunos de los asistentes que presuntamente lanzaron objetos hacia la pista atlética y pudieron ocasionar lesiones a algunos de los protagonistas del espectáculo”, inicia la institución antioqueña.

Junto con el comunicado, el club puso una fotografía de la mujer y un video en el que se le ve haciendo el gesto de lanzar algo. No obstante, todavía no se puede asegurar que haya sido precisamente la señalada quien lanzó el objeto que le provocó una herida en el rostro al centrocampista Cardenal. Será trabajo de las autoridades llevar a cabo la investigación para comprobar la culpabilidad.

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“A partir de este proceso de identificación, el club continúa trabajando en el fortalecimiento de las medidas de seguridad para hacer del estadio un lugar seguro para todos los asistentes y, al mismo tiempo, evitar que este tipo de comportamientos termine perjudicando a nuestros hinchas, quienes, en su gran mayoría, tienen un comportamiento ejemplar durante nuestros partidos”, dice la comunicación.

Además, Independiente Medellín confirmó que Torres ha instaurado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que el material que el club ha recopilado dentro de sus averiguaciones será remitido para que el ente investigador alimente sus tareas. Por ahora, se ha revelado el rostro de la presunta agresora, pero no su nombre ni ningún otro dato que permita ubicarla. Por fortuna, el jugador no quedó con secuelas graves y ha aclarado que no guarda rencor por lo acontecido.

Todo lo anterior es lo que tiene que ver con las diligencias para asignar responsabilidades penales y administrativas a los ciudadanos responsables de generar violencia en el partido mencionado. Sin embargo, todavía están por conocerse las sanciones deportivas de las que sería objeto el club Poderoso por cuenta del mal comportamiento de sus aficionados. Esto se sabría esta misma semana.

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Es preciso aclarar que este tipo de conductas suelen ser sancionadas con fechas de suspensión parcial o total de la plaza del club que estaba como local y era responsable de garantizar la seguridad del mismo, lo que también da lugar a multas económicas. Será el Comité Disciplinario de Dimayor el que deba pronunciarse por medio de una resolución para surtir el trámite.

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