La Copa América 2028 volvería a Estados Unidos y México tendría participación

La posibilidad de repetir el modelo de 2024 también abriría nuevamente la puerta a la participación de selecciones Concacaf

Estados Unidos toma ventaja para albergar el torneo continental | Imago7

Estados Unidos vuelve a colocarse al frente de la carrera para organizar la Copa América 2028, cuatro años después de recibir la edición conquistada por Argentina en Miami. Claro Sports pudo saber que Conmebol y Concacaf avanzan en la posibilidad de llevar nuevamente el torneo a territorio estadounidense, mientras las alternativas de Argentina y Ecuador habrían perdido terreno.

La decisión podría tener consecuencias directas para México. Si Conmebol y Concacaf mantienen un esquema conjunto, la Selección Mexicana tendría nuevamente una vía para disputar la Copa América, aunque todavía no se conocen los criterios de clasificación ni cuántos lugares corresponderían a Concacaf. En 2024, México fue uno de los seis equipos de esa confederación que participaron junto a Estados Unidos, Canadá, Panamá, Costa Rica y Jamaica.

Cabe destacar que la candidatura argentina habría sido descartada en favor de la propuesta estadounidense. Apenas hace unos días medios argentinos señalaban que Conmebol aún no había definido dónde se disputaría el campeonato, mientras que Argentina, Ecuador y Estados Unidos aparecían entre las posibilidades que habían circulado durante los últimos meses.

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Una elección de Estados Unidos representaría la tercera Copa América disputada en ese país en apenas 12 años. Ya recibió la edición Centenario de 2016 y volvió a ser anfitrión en 2024, cuando participaron las diez selecciones de Conmebol y seis representantes de Concacaf. Argentina terminó levantando aquel trofeo después de derrotar a Colombia en la final del Hard Rock Stadium de Miami.

El vínculo entre Conmebol y Concacaf es uno de los puntos que explican la posibilidad de repetir la fórmula estadounidense. La edición de 2024 permitió juntar nuevamente a selecciones de ambas confederaciones y la propia Conmebol destacó posteriormente el alcance del torneo y la participación de los seis representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Para 2028, además, se ha mencionado la posibilidad de aumentar el número de participantes de 16 a 20, aunque tampoco existe confirmación sobre ese formato.

Uno de los asuntos que la organización tendría que resolver es el calendario. Estados Unidos será también escenario de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, programados del 14 al 30 de julio, mientras la Copa América se proyecta para disputarse entre junio y julio. Los reportes señalan que esta coincidencia obligaría a ajustar fechas y posiblemente las ciudades utilizadas, incluso con la posibilidad de no incluir a Los Ángeles entre las sedes del torneo continental.

Así, Estados Unidos aparece nuevamente como la opción con mayor impulso para quedarse con la Copa América 2028, mientras Argentina y Ecuador quedarían detrás de la candidatura norteamericana.