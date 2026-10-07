Isaac del Toro en vivo: fecha, horario y dónde ver la carrera del mexicano en el Gran Piemonte

El ciclista mexicano disputa este jueves 8 de octubre una prueba de 185 kilómetros entre Asti y Bra

Isaac del Toro, en Gran Piemonte. | REUTERS/Stephanie Lecocq

Isaac del Toro regresa a la competencia este jueves 8 de octubre para disputar el Gran Piemonte 2026, una de las pruebas de un día del calendario italiano. El ciclista mexicano parte como campeón defensor después de conquistar la edición 2025 y volverá a encabezar al UAE Team Emirates en una carrera que tendrá salida en Asti y meta en Bra.

El recorrido oficial de la edición 110 contempla 185 kilómetros y cerca de una decena de ascensos. Entre los puntos señalados por la organización aparecen Manera, Tre Cunei, Roddino y dos pasos por La Morra dentro del circuito final de 34.7 kilómetros.

Del Toro llega a Italia después de participar en el Campeonato Mundial de Ruta y con 12 victorias en la temporada 2026, cifra que alcanzó tras imponerse en el Gran Premio de Montréal. Ese triunfo representó también la victoria número 33 de su carrera profesional.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el Gran Piemonte 2026, carrera donde participa Isaac del Toro?

El Gran Piemonte 2026 se disputa este jueves 8 de octubre en Italia, con salida en la ciudad de Asti y llegada en Bra. La organización confirmó que la edición 110 tendrá una distancia total de 185 kilómetros.

La carrera será a las 05:50 horas, tiempo del centro de México. La competencia recorrerá zonas del Piamonte y terminará en Bra. El cierre incluirá dos pasos por La Morra y un tramo final con pendientes antes de la recta de meta.

¿Quién transmite en vivo el Gran Piemonte 2026 y dónde ver por TV y online?

En México, el Gran Piemonte 2026 tendrá transmisión por ESPN. La carrera también podrá seguirse vía streaming a través de Disney+ Premium, de acuerdo con las guías de programación publicadas para nuestro país. De esta forma, los aficionados podrán seguir la actuación de Isaac del Toro por televisión de paga y mediante la plataforma digital. El mexicano aparece como uno de los nombres principales del UAE Team Emirates para la competencia.

¿Qué es el Gran Piemonte, cuántos kilómetros de recorrido y cuántos días dura?

El Gran Piemonte es una carrera ciclista de un solo día que se disputa en Italia. La edición 2026 será la número 110 y forma parte del calendario ProSeries y de la Coppa Italia delle Regioni. A diferencia de competencias por etapas como el Giro de Italia o el Tour de Francia, el Gran Piemonte se resuelve en una sola jornada. Este año, los ciclistas cubrirán 185 kilómetros entre Asti y Bra.

El trazado presenta alrededor de diez ascensos de distinta longitud. Después del paso por Dogliani, los corredores entrarán a un circuito final de 34.7 kilómetros, con dos ascensos a La Morra antes del cierre en Bra.

¿Cómo llega Isaac del Toro al Gran Piemonte de Italia? Récords y triunfos de la temporada

Isaac del Toro llega al Gran Piemonte después de sumar 12 victorias durante la temporada 2026. La más reciente fue el Gran Premio de Montréal, donde superó al francés Paul Seixas y alcanzó su triunfo número 33 como profesional.

El mexicano también consiguió triunfos de etapa en el Tour de Francia durante el año y ha sumado resultados tanto en carreras por etapas como en pruebas de un día. Su campaña lo ha mantenido entre los corredores con mayor número de victorias del calendario 2026.

En el Gran Piemonte tendrá además la posibilidad de defender el título conseguido en 2025, cuando obtuvo su victoria número 15 de aquella temporada. Ese antecedente lo coloca nuevamente entre los nombres a seguir en una ruta que combina ascensos y cambios de ritmo antes de la llegada a Bra.

Del Toro estará acompañado en UAE Team Emirates por Brandon McNulty, Filippo Maroncini, Benoît Cosnefroy, Daan Dijkman, Luca Giaimi y Jhonatan Narváez, según la alineación anunciada para esta edición.