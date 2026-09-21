¡Fin de semana de golazos! Paulinho aparece ante Santos con anotación ‘de taquito’

El tanto representó el segundo gol de los pingos en su encuentro en casa y el segundo en la cuenta personal del portugués en lo que va del torneo

Paulinho sigue siendo referencia en el ataque escarlata | Imago7

Los golazos no para este fin de semana en la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. En el Clásico Nacional apareció Miguel Borja con una chilena, y ahora en el encuentro entre Toluca y Santos, fue el portugués Paulinho quien con remate ‘de taquito’ colaboró al resultado parcial del marcador.

Fue al minuto 43 del primer tiempo, cuando Alexis Vega llegó con balón controlado por la banda de la derecha y alcanzó a sacar pase retrasado al corazón del área. A la cita llegó el lusitano, quien no llegó cómodo para un remate directo, sin embargo contó con agilidad mental para sacar el recurso en fracciones de segundo.

Ante la mirada de sus marcadores, Paulinho abrió el compás de sus piernas y remató ‘de taquito’ con pie izquierdo, ante la sorpresa del meta Carlos Acevedo, quien no pudo hacer nada para evitar la caíd de su marco. Dicho tanto representó el 2-0 momentáneo de ventaja para los escarlatas.

Este tanto, además, representa el segundo del europeo en su cuenta personal en lo que va del torneo. El primero de ellos cayó el pasado 12 de septiembre dentro de la jornada 8, en la victoria 5-2 ante los Rojinegros del Atlas.

¡Con la firma de Paulinho! 🔥



Hay que ponerle marco a este gol porque es una obra de arte. ¡Para verlo todas las veces que sean necesarias! ⚽️🖼️#LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J9 #TOLSAN pic.twitter.com/iNxNmKtCaG — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 21, 2026

El tanto se suma a lo hecho por el colombiano Miguel Borja quien, con remate de chilena en el área puso el 1-2 momentáneo a las Águilas del América en el duelo contra las Chivas del Guadalajara dentro del Clásico Nacional en el Estadio Azteca. Minutos más tarde, el mismo Borja anotaría su segundo tanto, mismo que certificaría el 2.2 final.

Con el buen rendimiento con el que cuenta Federico Viñas, la afición espera que Paulinho se encuentre por completo en su nivel óptimo, para que ambos puedan liderar el ataque de los escarlatas, quienes son amplios candidatos al título.

TE PUEDE INTERESAR: