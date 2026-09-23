América de Cali vs Águilas Doradas, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12
Los Diablos Rojos son líderes sólidos del campeonato, pero vienen dejando puntos en el camino a raíz de las expulsiones repetitivas.
¿A qué hora juega América de Cali vs Águilas Doradas y dónde ver en vivo hoy, 23 de septiembre de 2026?
América es líder de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y el encuentro cobra mucha relevancia. Es por eso que la transmisión estará solamente será por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Otra opción para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.
Alineaciones América de Cali vs Águilas Doradas: así salen a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II
América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Dany Rosero, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Yan Lucumí, Tomás Ángel y Jhon Murillo.
Águilas Doradas: información pendiente…
¿Quién es favorito para ganar la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II?
Aunque América de Cali viene dejando puntos en el camino a raíz de algunas expulsiones que le ponen cuesta arriba los partidos, es claro favorito para ganar este miércoles y mantenerse como líder solitario del campeonato. Por su parte, Águilas Doradas tiene varios encuentros aplazados y deberá sumar para estar tranquilo en el grupo de parciales clasificados a cuadrangulares.