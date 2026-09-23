Simone Biles revela que tres hombres enmascarados entraron a su casa y le robaron un Porsche

La estrella de la gimnasia estadounidense compartió el momento que marcó su estancia en Chicago antes de mudarse con su esposo

Simone Biles relata cómo le robaron un Porsche | Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Simone Biles compartió un episodio personal que vivió meses atrás y que hasta ahora había mantenido en privado. La gimnasta estadounidense reveló que fue víctima de un robo en la residencia que compartía con su esposo, Jonathan Owens, durante su estancia en Chicago.

La deportista contó la situación a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, donde habló del motivo por el que decidió adquirir un nuevo automóvil. En la grabación, Biles explicó que el incidente ocurrió mientras ella y el jugador de la NFL vivían en la ciudad durante las temporadas 2024 y 2025.

La residencia temporal de la pareja no fue identificada públicamente por motivos de seguridad. Simone Biles nunca compartió la ubicación exacta de la vivienda, aunque se informó que se trataba de una propiedad ubicada en una zona residencial del área metropolitana de Chicago.

“Necesito un coche nuevo porque durante nuestros últimos meses en Chicago, tres hombres enmascarados entraron en nuestra casa y me robaron el Porsche”, explicó la campeona olímpica en el video. La atleta agregó que los responsables se llevaron su vehículo modelo Porsche GTS.

Biles no ofreció mayores detalles sobre el momento del robo ni sobre la investigación, aunque dejó abierta la posibilidad de contar la historia completa más adelante. “Si quieren saber qué pasó, puedo hacer un ‘story time’ sobre eso”, comentó ante sus seguidores.

La gimnasta relacionó este episodio con algunas decisiones posteriores, entre ellas la adopción de un dóberman para reforzar la seguridad de su hogar. Con su característico sentido del humor, también mencionó que las situaciones que ha vivido podrían formar parte de un reality show.

El Porsche que fue sustraído finalmente pudo ser recuperado, aunque Biles decidió cumplir uno de sus objetivos personales y adquirir un nuevo vehículo. La estadounidense mostró en redes sociales su nuevo Lamborghini Urus, un automóvil cuyo valor supera los 280 mil dólares.

El robo ocurrió antes de que la pareja dejara Chicago, una mudanza que se produjo después de que Jonathan Owens terminara su etapa con los Chicago Bears y firmara un nuevo contrato con los Indianapolis Colts. Hasta el momento, Simone Biles no ha revelado más información sobre los responsables del incidente ni sobre el proceso para recuperar el vehículo.

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