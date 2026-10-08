Víctor Guzmán regresa a Monterrey con gol y un deseo: seguir en la Selección Mexicana

El defensor de Rayados marcó con México durante la Fecha FIFA y destacó que los resultados colectivos están por encima de los logros individuales

Víctor Guzmán regresó a Monterrey después de participar con la Selección Mexicana durante la reciente Fecha FIFA, en la que consiguió marcar uno de los goles del Tricolor. El defensor del conjunto regiomontano se mostró satisfecho por la experiencia y por haber recibido su primera convocatoria en este nuevo ciclo con Rafael Márquez.

A su llegada al aeropuerto de Monterrey, Guzmán destacó las sensaciones positivas que le dejó su participación con México, aunque dejó claro que los resultados colectivos están por encima de cualquier logro individual. El futbolista también expresó su deseo de que este llamado sea el primero de muchos durante su proceso con el Tricolor.

Víctor Guzmán destaca su participación con México

El defensor fue uno de los futbolistas de Monterrey que regresaron a la Sultana del Norte después de formar parte de la convocatoria del Tricolor. Durante la Fecha FIFA, Guzmán consiguió marcar un gol con México en el segundo encuentro de la gira ante Perú, un momento relevante en su primera experiencia dentro de este nuevo proceso.

A pesar de la satisfacción por su actuación, el jugador dejó claro que el rendimiento individual queda en segundo plano cuando se trata de evaluar el trabajo del equipo. “Pues contento por mi participación; eran los resultados, pero esperemos que vaya mejorando”, comentó Guzmán a su regreso a Monterrey.

El futbolista insistió en que los objetivos colectivos tienen mayor importancia que cualquier logro personal. “Sí, pues contento, pero al final de cuentas lo importante son los resultados colectivos más que los individuales”, señaló.

Guzmán espera que su convocatoria sea la primera de muchas

Para el defensor de Monterrey, esta Fecha FIFA representó también la oportunidad de iniciar su camino dentro de este nuevo ciclo de la Selección Mexicana. Guzmán reconoció la importancia de haber recibido el llamado y manifestó su deseo de volver a representar al país. “Contento por mi primera convocatoria y espero que sea la primera de muchas de este nuevo proceso”, afirmó.

El apodado ‘Toro’ señaló que no ha platicado con Rafael Márquez después de la convocatoria, pero espera sea la primera de muchas. Además, confía en que más elementos del Monterrey se sumen al listado en próximas convocatorias.

“No hablé mucho con él (Márquez), pero contento por mi primera convocatoria y esperemos que sea la primera de muchas. Ahora esperamos que seamos más los que podamos ir (jugadores de Rayados al Tri)”, añadió.

De esta manera, Víctor Guzmán regresó a Monterrey después de vivir una experiencia importante con el combinado verde, con el objetivo de mantener el nivel que le permitió recibir su primera convocatoria en este nuevo proceso y buscar nuevos llamados con el Tricolor.