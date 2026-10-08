Aurora vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Aurora vs Xelajú MC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Aurora y Xelajú MC se enfrentarán por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará el sábado 10 de octubre en el Estadio Cementos Progreso y tendrá importancia para ambos equipos en la lucha por ingresar a la fase final. Mientras los locales necesitan recuperar terreno en la clasificación, los visitantes buscarán consolidarse entre los seis primeros puestos del campeonato.

Aurora llega al compromiso ubicado en la décima posición con 12 puntos, producto de cuatro victorias y ocho derrotas en doce partidos disputados. El conjunto capitalino viene de perder 2-1 frente a Guastatoya en el Estadio David Cordón Hichos, resultado que complicó su situación en la tabla. Con 17 goles a favor y 21 en contra, buscará aprovechar su condición de local para cortar la racha negativa y acercarse a los puestos de clasificación.

Xelajú MC, por su parte, ocupa el quinto lugar con 18 unidades, después de conseguir cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Los Superchivos llegan tras vencer 2-0 a San Pedro en la jornada anterior, resultado que les permitió mantenerse en zona de clasificación. Además, acumulan 24 goles convertidos y 14 recibidos, con una diferencia positiva de diez tantos. Una nueva victoria les permitiría acercarse a los equipos que ocupan los primeros lugares.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs Xelajú MC de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Xelajú MC será el sábado 10 de octubre de 2026 a las 15:00 horas de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Xelajú MC hoy

Aurora y Xelajú MC no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora : Liborio Sánchez, Marcos Acosta, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Klisman García, José Luis Vivas, Daniel Baján, Jose Grajeda, Luis Aguilar, Héctor Morales, Víctor Urias. DT : Saúl Phillip

: Liborio Sánchez, Marcos Acosta, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Klisman García, José Luis Vivas, Daniel Baján, Jose Grajeda, Luis Aguilar, Héctor Morales, Víctor Urias. : Saúl Phillip Xelajú MC: Estuardo Sicán, Javier González, José Castañeda, Kevin Ruíz, Widvin Tebalan, Oscar Mejía, Juan Cardona, Elmer Cardoza, Yair Jaén, Óscar de León, Diego Casas. DT: Roberto Hernández

MÁS INFORMACIÓN: Xelajú MC se hace fuerte en casa y derrota a San Pedro con un jugador menos

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y Xelajú MC:

3 de agosto de 2026 | Xelajú MC 3-1 Aurora | Torneo Apertura

8 de marzo de 2026 | Aurora 0-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

20 de enero de 2026 | Xelajú MC 4-0 Aurora | Torneo Clausura

16 de noviembre de 2025 | Aurora 3-2 Xelajú MC | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 2-2 Aurora | Torneo Apertura

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