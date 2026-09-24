Corren a la Banda El Recodo del puente de Londres mientras daba un concierto gratis

La agrupación sinaloense protagonizó un momento viral durante su gira por Europa luego de que autoridades locales interrumpieran una presentación improvisada cerca del Tower Bridge

Autoridades locales intervinieron en la presentación | @elrecodooficial

La Banda El Recodo vivió un momento inesperado en Londres cuando intentó llevar su música a uno de los puntos turísticos más reconocidos de la ciudad. La agrupación mexicana ofreció un concierto gratuito en las inmediaciones del Tower Bridge, pero la presentación terminó antes de lo esperado por la intervención de la policía.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa a los músicos interpretando sus canciones mientras turistas y transeúntes se acercaban para escuchar la música de banda en pleno espacio público.

La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en la zona, pues durante algunos minutos el sonido de la tambora y los metales mexicanos acompañó uno de los lugares más emblemáticos de la capital británica. Sin embargo, la actuación tuvo que detenerse cuando un elemento de seguridad se acercó al grupo.

La agrupación no fue detenida ni enfrentó una confrontación con las autoridades. Los integrantes de El Recodo atendieron la indicación del personal de seguridad, guardaron sus instrumentos y se retiraron del lugar mientras algunas personas que presenciaban el momento reaccionaron con abucheos hacia la policía.

¿Por qué la policía corrió a la Banda El Recodo del Puente de Londres?

La intervención ocurrió porque la presentación improvisada se realizó en la vía pública y generó una concentración de personas en las inmediaciones del Tower Bridge. De acuerdo con los reportes, las autoridades solicitaron que el grupo terminara la actuación debido al ruido y la posible obstrucción del paso peatonal.

El Recodo había decidido ofrecer este pequeño concierto después de su presentación oficial en el recinto KOKO de Londres, como parte de su gira por Europa. La agrupación buscó acercar la música regional mexicana a los visitantes de la ciudad, aunque la actuación no pudo continuar por la indicación de las autoridades locales.

Hasta el momento no se ha informado sobre alguna multa o sanción contra la Banda El Recodo. Los reportes disponibles señalan que únicamente recibieron la solicitud de retirarse del sitio y los músicos abandonaron la zona sin mayores incidentes.

¿Detuvieron a la Banda El Recodo en Londres por dar concierto gratis? Esto sabemos

A pesar de que algunos usuarios en redes sociales hablaron de una supuesta detención, la información disponible indica que la agrupación no fue arrestada. El episodio se limitó a la interrupción del concierto callejero y la salida de los músicos del lugar.

El video compartido por la propia banda muestra a un agente acercándose mientras los integrantes continúan con la música. Después, el personal de seguridad les pide retirarse y los músicos comienzan a caminar con sus instrumentos.

El episodio recordó una situación similar que vivió la agrupación en Japón en 2024, cuando intentó realizar una presentación improvisada en la vía pública y también recibió la indicación de las autoridades para detener la música.

¿Qué dijo Banda El Recodo por los hechos en Londres?

Después del momento viral, la agrupación sinaloense reaccionó con humor a través de sus redes sociales. El Recodo compartió el video del incidente y explicó que su intención era llevar su música hasta uno de los sitios más representativos de Londres. “Nos la volvieron a hacer… La misión era llevar nuestra música hasta uno de los lugares más emblemáticos de Londres, pero hoy no se pudo”, escribió la banda en la publicación que acompañó las imágenes.

La agrupación agregó que continuará buscando oportunidades para compartir la música de banda en distintos lugares del mundo. La gira europea de El Recodo forma parte de la celebración por sus casi 90 años de trayectoria e incluye presentaciones en distintas ciudades del continente.

Aunque el concierto improvisado terminó por la intervención de la policía, el momento permitió que la música regional mexicana llegara a uno de los escenarios urbanos más reconocidos de Londres y se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de la gira internacional de la banda.

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