Pokémon también celebra la Semana Mundial del Espacio 2026; así fue esta cósmica colaboración

La conmemoración reúne actividades de la UNAM, una colaboración entre Pokémon y la Agencia Espacial Europea, además de iniciativas de divulgación científica

Pokémon también celebra la Semana Mundial del Espacio 2026; | ESA/NASA

La Semana Mundial del Espacio 2026 reúne actividades dedicadas a la exploración del universo, la investigación científica y los avances tecnológicos que han permitido ampliar el conocimiento sobre otros planetas. Del 4 al 10 de octubre, instituciones, museos y organizaciones participan en esta conmemoración mediante exposiciones, demostraciones y proyectos que buscan acercar la ciencia espacial a la población.

Entre las iniciativas de este año destaca la colaboración entre Pokémon y la Agencia Espacial Europea (ESA), que incluye productos de Pikachu con traje de astronauta, experiencias en museos y actividades relacionadas con el espacio. La alianza forma parte de las celebraciones por el 30 aniversario de la franquicia y busca despertar el interés de las generaciones jóvenes por la exploración espacial.

¿Qué es la Semana Mundial del Espacio 2026 y cuándo se celebra?

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La Semana Mundial del Espacio es una conmemoración establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 con el propósito de reconocer las contribuciones de la ciencia y la tecnología espacial al desarrollo de la humanidad.

La celebración se realiza cada año del 4 al 10 de octubre, fechas que fueron seleccionadas por su relación con dos acontecimientos que marcaron el inicio de la exploración espacial y el establecimiento de acuerdos internacionales sobre el uso del espacio.

El primero ocurrió el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik 1, considerado el primer satélite artificial de la historia. Su lanzamiento abrió una etapa de investigación que permitió desarrollar tecnologías para estudiar la Tierra y el espacio exterior.

El segundo acontecimiento corresponde al 10 de octubre de 1967, fecha en la que entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que estableció principios para la exploración y utilización del espacio con fines pacíficos.

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A partir de estos antecedentes, la Semana Mundial del Espacio promueve la participación de instituciones educativas, centros de investigación y organizaciones relacionadas con la astronomía y las ciencias espaciales.

¿En qué consiste la colaboración de Pikachu con la Agencia Espacial Europea?

La Agencia Espacial Europea y Pokémon desarrollaron una colaboración para acercar la exploración espacial a los seguidores de la franquicia, mediante iniciativas que combinan contenidos científicos con personajes del universo Pokémon.

Uno de los antecedentes de esta alianza fue el viaje de un peluche de Pikachu vestido de astronauta a la Estación Espacial Internacional, acompañado por la astronauta de la ESA Sophie Adenot. El personaje fue enviado al espacio el 11 de abril y permaneció 67 días en órbita, durante los cuales completó más de mil vueltas alrededor de la Tierra. Esta experiencia sirvió como punto de partida para desarrollar una colección de productos inspirados en el viaje.

Entre los artículos disponibles en Pokémon Center se encuentran dos versiones de Pikachu con trajes espaciales de la ESA, cada una con un precio de 29.99 dólares. La colección también incorpora prendas de vestir y accesorios relacionados con el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon. Entre ellos figuran carpetas, cajas para mazos y tapetes con ilustraciones de Pikachu acompañado por Lunatone, Cosmog y Minior.

Technology is incredible! 💫 #WorldSpaceWeek2026 #PokemonxESA https://t.co/IOuMMrpOYy — Pokémon (@Pokemon) October 4, 2026

También se incluyen camisetas, sudaderas y una chaqueta tipo bomber con un precio de 129.99 dólares, que presenta parches de Pokémon y una cremallera con diseño de Poké Ball. Además, está prevista una figura de Pikachu astronauta, aunque todavía no se ha anunciado su fecha de lanzamiento.

La colaboración no se limita a la venta de productos. Como parte de las actividades de la Semana Mundial del Espacio, Pokémon anunció experiencias dentro de Pokémon GO y exposiciones interactivas tituladas El espacio y Pokémon en determinados museos europeos.

Anne-Sophie Bradelle, responsable del Departamento de Comunicación de la ESA, explicó que el proyecto busca utilizar la capacidad de Pokémon para conectar con distintas generaciones y despertar su interés por la ciencia.

¿Qué otras actividades se celebran por la Semana Mundial del Espacio?

En México, el Museo de las Ciencias Universum de la UNAM organizó una serie de demostraciones para que los visitantes conozcan las herramientas utilizadas en la exploración de otros planetas y los métodos empleados para estudiar las condiciones del espacio.

La programación contempla actividades los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre, con sesiones que comienzan a las 11:00 horas y se desarrollan hasta las 12:30 horas. Entre las experiencias se encuentra un recorrido por el cráter Jezero, en Marte, lugar donde el rover Perseverance realiza investigaciones para conocer la historia geológica del planeta.

También se presentan demostraciones relacionadas con Perseverance y Curiosity, dos vehículos de exploración que han permitido recopilar información sobre la superficie marciana.

Google celebra la Semana Mundial del Espacio 2026 con espectacular Doodle

La Semana Mundial del Espacio también tiene presencia en el entorno digital, donde Google se suma a la conmemoración mediante un Doodle relacionado con la exploración espacial. Los Doodles son modificaciones del logotipo del buscador que se utilizan para recordar acontecimientos históricos, reconocer personajes o destacar celebraciones de distintas partes del mundo.

En el contexto de esta conmemoración, la iniciativa permite dirigir la atención hacia los avances científicos que han transformado el conocimiento del universo desde el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957.