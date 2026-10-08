SEP: estos estados suspenden clases por la tormenta tropical Simón y el huracán Isaías

Michoacán, Puebla, Campeche y Yucatán suspenden clases por el huracán Isaías y la tormenta Simón. Consulta qué municipios no tendrán actividades este 8 y 9 de octubre

Suspensión de clases 8 y 9 de octubre ante los ciclones | @conagua_clima

La presencia de dos ciclones tropicales en las costas mexicanas provocó cambios en las actividades escolares de distintas regiones del país. El huracán Isaías, en el Golfo de México, y la tormenta tropical Simón, en el Pacífico, llevaron a las autoridades educativas a anunciar la suspensión de clases este jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026, ante el pronóstico de lluvias intensas, inundaciones y posibles afectaciones en carreteras.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las dependencias educativas estatales mantienen medidas preventivas para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores de los planteles escolares. Sin embargo, las suspensiones no se aplican de manera general en todo México, pues cada entidad determina las regiones y los niveles educativos donde resulta necesario interrumpir las actividades presenciales.

De acuerdo con los avisos de las autoridades, Michoacán, Puebla, Campeche y Yucatán se encuentran entre los estados que suspendieron clases por las condiciones meteorológicas. Algunas restricciones se extenderán hasta el viernes 9 de octubre, mientras que otras únicamente fueron anunciadas para el jueves 8, sujetas a posibles modificaciones conforme evolucione el clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia ambos fenómenos debido a las precipitaciones que pueden generar en distintas regiones. Aunque las trayectorias de Isaías y Simón son diferentes, las autoridades advierten sobre riesgos de deslaves, crecidas de ríos, inundaciones y fuertes vientos, por lo que recomiendan consultar los comunicados oficiales antes de trasladarse a las escuelas.

SEP: ¿Qué estados suspenden clases por el ciclón Simón?

Michoacán confirmó la suspensión de clases presenciales los días jueves 8 y viernes 9 de octubre en siete municipios de la región Sierra-Costa, como medida preventiva ante los efectos de la tormenta tropical Simón. La Secretaría de Educación estatal explicó que la decisión responde a las recomendaciones de Protección Civil, debido al riesgo que representan las lluvias y las condiciones de los caminos.

Los municipios de Michoacán donde no habrá actividades escolares presenciales durante ambas fechas son Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. La disposición comprende escuelas públicas e incorporadas, desde educación inicial hasta posgrado. Las autoridades educativas deberán mantener comunicación con las familias para informar sobre las condiciones de los planteles y el regreso a clases.

Puebla también anunció la suspensión de actividades presenciales el jueves 8 y viernes 9 de octubre en 173 municipios, aunque su decisión responde al pronóstico de precipitaciones asociadas con el ingreso de humedad del Golfo de México y del océano Pacífico, y no exclusivamente a Simón. La medida comprende las sierras Norte, Nororiental y Negra, así como el Valle de Serdán y la Mixteca.

En Puebla, la suspensión contempla educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. No obstante, las clases continuarán a distancia mediante libros de texto, cuadernillos, tareas y otras actividades asignadas por los docentes. Entre los municipios incluidos se encuentran Zacatlán, Cuetzalan del Progreso y Teziutlán. La suspensión no abarca los 217 municipios del estado, sino únicamente los 173 señalados por la autoridad educativa.

¿En qué estados no habrá clases por el huracán Isaías?

Campeche suspendió las clases este jueves 8 de octubre en todos los planteles de educación básica del estado, ante las lluvias relacionadas con Isaías. La Secretaría de Educación estatal tomó la decisión durante una sesión del Consejo Estatal de Protección Civil para reducir los riesgos en los desplazamientos de alumnos y docentes. En educación media superior y superior, cada institución puede determinar si suspende sus actividades, de acuerdo con sus condiciones y autonomía.

Las autoridades campechanas establecieron que el regreso a clases está previsto para el viernes 9 de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Algunas instituciones de bachillerato y educación superior también anunciaron suspensiones para el jueves. Hasta los comunicados consultados este 8 de octubre, no se había confirmado una cancelación general para el viernes en todo Campeche.

Por su parte, Yucatán amplió la suspensión de clases a 27 municipios durante el jueves 8 de octubre, después de evaluar los posibles efectos del huracán Isaías. La medida comenzó con nueve municipios costeros y posteriormente se extendió a otras 18 demarcaciones, incluida Mérida, ante el pronóstico de lluvias intensas y fuertes vientos. La decisión fue anunciada por el Gobierno estatal como parte de sus acciones de prevención.

Los 27 municipios de Yucatán con suspensión de actividades educativas son: Celestún, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Ixil, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín, Mérida, Kanasín, Chocholá, Samahil, Sacalum, Maxcanú, Kopomá, Kinchil, Chicxulub Pueblo, Yaxkukul, Umán, Ucú, Timucuy, Tetiz, Conkal, Abalá, Halachó y Dzemul. La suspensión confirmada corresponde al jueves 8 de octubre, sin que el comunicado estatal consultado establezca una extensión automática al viernes 9.

Aunque Isaías continúa su desplazamiento por el Golfo de México, sus bandas nubosas pueden ocasionar precipitaciones y afectaciones en distintas zonas del sureste mexicano. Por ello, las autoridades educativas recomiendan a las familias verificar cualquier actualización sobre las clases del viernes, ya que la decisión podría cambiar según el comportamiento del fenómeno.

Huracán Isaías y ciclón Simón: recomendaciones de Protección Civil si vives en zonas afectadas

Ante las lluvias asociadas con los dos ciclones, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, mantenerse alejado de ríos y arroyos y no intentar cruzar calles inundadas, ya sea a pie o en automóvil. También pide prestar atención a las zonas montañosas, donde la acumulación de agua puede incrementar el riesgo de deslaves.

Las familias que viven en regiones vulnerables deben identificar las rutas de evacuación, localizar los refugios temporales y preparar una mochila de emergencia con documentos importantes protegidos del agua, lámpara, radio de baterías, botiquín y artículos de primera necesidad. Protección Civil también recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener libres de basura las coladeras y desagües.

Finalmente, la población debe consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y las autoridades estatales de Protección Civil, además de revisar los avisos de cada escuela antes de enviar a sus hijos a clases. En caso de que se ordene una evacuación, es necesario seguir las instrucciones oficiales y trasladarse a un lugar seguro. Para reportar una emergencia, está disponible el número 911.