¿Qué día, a quién y por qué se regalan carritos en septiembre? Origen de la tradición

Más allá de ser un juguete, estos autos a escala también representan recuerdos de infancia y pueden convertirse en piezas de colección por sus diseños y ediciones especiales

La tendencia se extendió entre parejas, amigos y familiares | ChatGPT

Las redes sociales han convertido septiembre en un mes con nuevas tendencias para demostrar afecto mediante regalos. Después de que se popularizara la costumbre de entregar flores amarillas cada 21 de septiembre, surgió una nueva iniciativa enfocada principalmente en regalar carritos a escala el 30 de septiembre.

La dinámica comenzó a tomar fuerza en plataformas como TikTok, X, Facebook e Instagram, donde usuarios comenzaron a compartir fotografías y videos de pequeños autos de juguete acompañados de dulces o incluso arreglos similares a ramos de flores.

Aunque se trata de una tradición reciente, la idea busca convertirse en una fecha para sorprender a otras personas con un detalle relacionado con los gustos, recuerdos o aficiones de quien recibe el regalo.

¿Qué día de septiembre se regalan carritos de juguete y a quién?

Los autos a escala se regalan el 30 de septiembre, de acuerdo con una tendencia que nació en redes sociales durante 2023 y que con el paso del tiempo comenzó a tener mayor difusión entre usuarios.

A diferencia de otras fechas que tienen un origen histórico o comercial establecido, esta iniciativa surgió como una propuesta de internet para que los hombres también recibieran un detalle simbólico durante este mes.

El regalo no está limitado únicamente a parejas. Muchas personas han adoptado la tradición para obsequiar carritos a amigos, familiares, compañeros o aficionados a los autos, ya que el significado depende de la relación entre quien entrega el detalle y quien lo recibe.

Algunos usuarios han adaptado la idea creando pequeños ramos con los icónicos juguetes, agregando dulces o decoraciones para relacionar el regalo con la tendencia de las flores amarillas.

¿Por qué se regalan carritos el 30 de septiembre?

La tradición de regalar los juguetes el 30 de septiembre surgió a partir de una propuesta del influencer mexicano Alejandro Rodríguez, quien planteó que los hombres también podían recibir un detalle especial, similar a lo que ocurre con las flores amarillas del 21 de septiembre.

La iniciativa comenzó a circular en redes sociales y rápidamente fue replicada por usuarios que encontraron en los autos de juguete una forma diferente de expresar cariño o recordar momentos de la infancia.

Además, los autos tienen un significado que va más allá de ser un juguete. Con el paso de los años, algunos modelos se han convertido en piezas de colección buscadas por aficionados, debido a sus diseños, ediciones especiales, colores y características particulares.

Existen diferentes líneas de colección, entre ellas modelos relacionados con Fórmula 1, que pueden tener un valor distinto dependiendo de sus características y disponibilidad.

Por ello, regalar un carrito a escala puede representar un detalle relacionado con la nostalgia, los recuerdos de la niñez o la afición por los automóviles. La tendencia continúa creciendo como una fecha creada desde redes sociales para compartir un regalo pequeño, pero con un significado personal.