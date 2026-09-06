¿Quién es Sarah Khalifa y qué está pasando con ella? Esto se sabe de la condena a la famosa conductora de TV

La presentadora egipcia fue sentenciada por un tribunal de El Cairo tras ser acusada de delitos relacionados con sustancias ilícitas

Sarah Khalifa fue culpada por crimen organizado | @sara_khaliifa

Egipto y el mundo entero están al pendiente de lo que ocurre en el país africano con Sarah Khalifa, una famosa conductora de televisión que permanece bajo arresto desde 2025 y recientemente recibió una sentencia de muerte en la horca.

La presentadora del programa Misión Imposible, de 39 años de edad, fue declarada culpable por delitos contra la salud en dicho país, por lo que, tras el fallo de un tribunal de El Cairo, recibió la condena a muerte. Al conocer la resolución, Khalifa pidió clemencia y aseguró que es inocente.

“Por favor, escúcheme señor. Mis padres me criaron bien; son personas que rezan y no necesitan dinero de la droga”, imploró ante el juez que lleva su caso y que dictó la sentencia. Al igual que las otras personas sentenciadas en el caso, aun pueden apelar dicha resolución.

A Khalifa se le acusa de haber creado, junto con otras 11 personas, una banda de crimen organizado especializada en la importación de sustancias ilícitas que podrían afectar la salud de la población egipcia. La Fiscalía señaló que los investigadores en el caso habrían incautado más de 750 kilogramos de narcóticos sintéticos y de materias primas utilizadas para su creación.

¿Quién es Sarah Khalifa y por qué se hizo viral?

Sarah Khalifa es una conductora de televisión en Egipto, donde ganó reconocimiento gracias a su programa. También es conocida por dirigir una clínica de cirugías estéticas y por organizar diversos eventos sociales.

La figura pública del país africano cuenta con poco más de dos millones de seguidores en redes sociales, una cifra que aumentó después de que se diera a conocer la sentencia de muerte dictada por el tribunal de El Cairo.

Sarah Khalifa: esta es su trayectoria

Sarah Khalifa nació el 29 de marzo de 1994 en El Cairo, Egipto. Su carrera en televisión comenzó como presentadora del programa Desde El Cairo en el canal ART, donde estuvo al frente del espacio durante tres años.

Posteriormente se trasladó a Irak para trabajar en una cadena de televisión, donde permaneció cinco años. En 2021 fundó su empresa Sarah Production, dedicada a la organización de fiestas, eventos sociales y conferencias relacionadas con los medios de comunicación en los países del Golfo.

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