Leyendas como Federico Vilar y Félix Fernández recordaron su relación con el club, mientras ‘Hobbit’ Bermúdez habló de su futuro

Los colores azulgrana llegaron al Senado de la República para reconocer los 110 años de historia del Atlante, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol mexicano. Los Potros de Hierro fueron homenajeados por su vínculo con la afición y por el papel que ha tenido la institución en la formación de jóvenes y en la promoción del deporte como una herramienta para alejarlos de las calles.

La ceremonia reunió a representantes del club, integrantes de su cuerpo técnico y algunas de las figuras que han construido la historia de la institución. El reconocimiento también permitió recordar el significado que el Atlante ha tenido para distintas generaciones de aficionados.

Durante el acto se destacó que la relación entre el club y su gente trasciende los resultados deportivos. La identidad azulgrana se ha construido a partir de una conexión con la gente y de historias personales que comenzaron desde la infancia.

MÁS INFORMACIÓN: El simulador de la Liguilla de la Liga MX

El Atlante, un equipo que forma parte de la memoria popular

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, recordó que su vínculo con el Atlante comenzó desde niño, aunque aclaró que no se trataba de su equipo favorito. “No fue mi equipo favorito, pero desde niño supe lo que era el Atlante”, expresó durante el homenaje.

La frase refleja uno de los elementos centrales de la historia del club: su presencia en la memoria de distintas generaciones, incluso entre aficionados que no necesariamente lo apoyaron como su equipo principal.

El reconocimiento también puso énfasis en el papel social del deporte. El Atlante fue presentado como una institución cercana a la gente y como un espacio capaz de ofrecer a los jóvenes una alternativa frente a los problemas de su entorno.

Federico Vilar y Félix Fernández recuerdan su vínculo con el Potro

Entre las voces que participaron en el homenaje estuvieron Federico Vilar y Félix Fernández, dos porteros identificados con diferentes etapas de la historia reciente del Atlante. Vilar recordó que su relación con el club comenzó durante su infancia, cuando acudió por primera vez a un estadio para observar un partido del equipo.

“Desde niño, yo por lo menos a los 7 años, mi primer estadio para ir, allá donde están las pantallas ahora en la parte hasta arriba del estadio, mi primer equipo que fui a ver fue el Atlante y de ahí entró mi amor y mi cariño por esta institución”, relató.

Para el exportero, aquella experiencia terminó convirtiéndose en una relación que marcaría su carrera y su vida vinculada con el fútbol. Félix Fernández también destacó la importancia que tuvo el club en su trayectoria profesional y explicó que su relación con el Atlante permanece vigente.

“Es un sentimiento que llevo de por vida. Yo le entregué los derechos de mi corazón al Atlante desde hace muchos años, desde que llegué al equipo en el 87”, señaló.

El exguardameta agregó que el Atlante fue “el club más importante” de su carrera profesional, además de la institución que le permitió cumplir varios de sus sueños dentro del fútbol.

Miguel Herrera celebra volver al lugar donde comenzó su carrera

Otro de los protagonistas del homenaje fue Miguel Herrera, actual técnico del Atlante, quien tuvo la oportunidad de regresar al espacio institucional donde comenzó su trayectoria.

La presencia del entrenador formó parte de una ceremonia que reunió pasado y presente del club. El homenaje permitió reunir a figuras que representan distintas generaciones del Atlante, desde futbolistas históricos hasta integrantes de la actual estructura deportiva.

La celebración de los 110 años también sirvió para reconocer el recorrido de una institución que ha atravesado diferentes etapas, ciudades y escenarios sin perder su identidad azulgrana.

‘Hobbit’ Bermúdez quiere seguir ligado al Atlante

La ceremonia también estuvo marcada por las palabras de Cristian ‘Hobbit’ Bermúdez, quien atraviesa el cierre de su etapa como futbolista y expresó su deseo de continuar vinculado con el equipo.

El mediocampista reconoció que ya existen conversaciones para analizar una posible incorporación a la estructura del club. “Se me han acercado y vamos a sentarnos a platicar; uno quiere estar en el equipo de sus amores y que me tengan contemplado para mí es un sueño”, afirmó.

Bermúdez representa otra de las conexiones entre el Atlante y sus futbolistas. Después de años dentro de la cancha, ahora contempla la posibilidad de continuar su relación con la institución desde otra función.

110 años de historia azulgrana

El homenaje en el Senado permitió reunir la historia, el presente y las aspiraciones futuras del Atlante. Las palabras de sus figuras reflejaron que el vínculo con el club no se limita a los años como futbolista, sino que permanece después del retiro.

Desde los recuerdos de Vilar y Félix Fernández hasta la intención de Bermúdez de continuar dentro de la institución, el acto mostró diferentes maneras de entender la identidad azulgrana.

A 110 años de su fundación, el Atlante mantiene una relación particular con su afición, construida a partir de generaciones que encontraron en el club una referencia deportiva y parte de su propia historia.

Los Potros de Hierro celebraron así más de un siglo de existencia en un escenario distinto al habitual, pero con el mismo elemento que ha acompañado al equipo durante décadas: la conexión entre el club, sus futbolistas y la gente que mantiene vivo el sentimiento azulgrana.