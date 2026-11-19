La nueva legislación contempla multas, arrestos administrativos de hasta 36 horas y restricciones para la venta de animales. Conoce las obligaciones de los dueños

Se establece que entrará en vigor 60 días después de su publicación | Reuters

Tener una mascota en México implica responsabilidades que van más allá de proporcionarle alimento y un lugar para dormir. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 18 de noviembre de 2026 una nueva legislación de alcance nacional que establece obligaciones para quienes tienen animales bajo su cuidado y contempla sanciones por maltrato, crueldad, abandono y negligencia. Entre las medidas destacan multas económicas y arrestos administrativos de hasta 36 horas, según la gravedad de la infracción.

La Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales busca establecer criterios comunes para garantizar el trato digno de perros, gatos y otras especies. El ordenamiento también regula la comercialización, adopción y atención veterinaria. Aunque ya recibió la aprobación del Congreso de la Unión, su aplicación dependerá de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación y de los plazos establecidos para su entrada en vigor.

¿Qué es la nueva Ley de Bienestar Animal y cuáles son las sanciones por maltrato o descuido de mascotas?

La nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales reconoce a los animales como seres sintientes y establece disposiciones para prevenir conductas que afecten su integridad física y bienestar. La legislación fue aprobada por la Cámara de Diputados con 470 votos a favor y contempla responsabilidades tanto para particulares como para establecimientos relacionados con animales.

¿Una persona puede ser arrestada por descuidar a su mascota? La respuesta es sí, cuando la conducta constituye una infracción sancionable conforme a la legislación aplicable. El nuevo ordenamiento contempla arrestos administrativos de hasta 36 horas, aunque no establece que cualquier descuido ocasional implique automáticamente una detención. Las autoridades deberán valorar la gravedad de los hechos, las afectaciones al animal y las circunstancias de cada caso.

Entre las sanciones administrativas previstas se encuentran:

Multas de 50 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) , según el tipo de infracción.

, según el tipo de infracción. Arresto administrativo de hasta 36 horas , conforme a las disposiciones aplicables.

, conforme a las disposiciones aplicables. Amonestaciones por escrito.

Decomiso de animales relacionados con la infracción.

Clausura temporal o definitiva de establecimientos.

Suspensión o revocación de licencias, permisos y autorizaciones.

Obligación de cubrir los gastos necesarios para la recuperación del animal afectado.

La legislación también contempla un Padrón de Personas Infractoras, en el que determinadas personas sancionadas podrán permanecer inscritas durante un periodo de uno a cinco años. Esta medida puede implicar restricciones para acceder a apoyos públicos relacionados con el bienestar animal o conseguir ciertas autorizaciones.

Además, la reparación del daño puede comprender consultas veterinarias, medicamentos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y rehabilitación física o conductual. Estas consecuencias administrativas son independientes de las responsabilidades penales que pudieran existir conforme a las leyes de cada entidad federativa.

MÁS INFORMACIÓN: Bad Bunny aparecerá en el GTA VI

¿Cuáles son las obligaciones de los dueños de mascotas con la Ley Animal 2026?

La legislación establece que las personas responsables de animales de compañía deberán garantizar condiciones adecuadas de alimentación, salud, higiene y seguridad. Esto significa que el bienestar de una mascota no se limita a evitar agresiones físicas, sino que también comprende prevenir situaciones de abandono, sufrimiento y negligencia.

Entre las principales obligaciones de los dueños o cuidadores se encuentran:

Proporcionar alimento suficiente y adecuado según la especie, edad y condiciones de salud.

según la especie, edad y condiciones de salud. Garantizar acceso permanente a agua potable.

Ofrecer un espacio limpio, seguro y protegido del frío, calor y otras condiciones climáticas.

Brindar atención veterinaria periódica , incluidas vacunas y desparasitación.

, incluidas vacunas y desparasitación. Mantener actualizado el registro de salud del animal.

Proporcionar condiciones que permitan el movimiento, descanso y comportamiento propios de su especie.

Evitar el abandono, maltrato y cualquier práctica que provoque sufrimiento innecesario.

Cumplir con las disposiciones de identificación y registro que correspondan.

La negligencia también puede constituir una forma de maltrato animal. Por ejemplo, privar de agua o alimento a una mascota hasta comprometer su salud, mantenerla en condiciones de hacinamiento o impedirle recibir atención médica necesaria son situaciones que pueden generar la intervención de las autoridades.

El ordenamiento contempla mecanismos de registro y vigilancia, además de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Las obligaciones específicas y los procedimientos de aplicación deberán atender las disposiciones legales vigentes y los plazos de implementación correspondientes.

Venta y adopción: esto dice la nueva Ley de Bienestar Animal 2026 en México

La comercialización de animales de compañía también tendrá restricciones bajo la nueva legislación. El objetivo es evitar prácticas que pongan en riesgo su salud y establecer condiciones de responsabilidad para quienes se dedican a la venta, reproducción, resguardo o entrega de mascotas.

Entre las prácticas restringidas o prohibidas por el nuevo marco legal destacan:

Vender animales de compañía en mercados, tianguis, vehículos o en la vía pública.

Comercializar animales enfermos.

Ofrecer animales por internet sin cumplir los registros y requisitos correspondientes.

Entregar mascotas como premios, incentivos o artículos de propaganda.

Vender o entregar animales en adopción a menores de edad sin el acompañamiento de una persona adulta responsable.

En materia de adopción, la ley establece criterios para verificar que las personas interesadas puedan ofrecer condiciones adecuadas de bienestar. También contempla mecanismos de seguimiento y la participación de refugios, albergues y centros autorizados para facilitar la incorporación responsable de los animales a nuevos hogares.

La nueva legislación incluye disposiciones para promover la educación sobre bienestar animal en las escuelas y fortalecer las acciones de prevención del maltrato. Su aprobación representa un cambio en las responsabilidades de quienes tienen mascotas, pero las nuevas sanciones federales no deben confundirse con medidas de aplicación inmediata, pues todavía debe completarse el procedimiento de publicación y entrada en vigor del decreto.

Te puede interesar: