Así es la consola de XBOX en forma de cocodrilo, edición especial por GTA 6: cómo conseguirla y precio

Microsoft presentó la Xbox Series X-BITE, una consola con diseño de reptil que solo una persona podrá conseguir mediante un sorteo

Así es la nueva Xbox en forma de Cocodrilo. | @XBOX

La llegada de Grand Theft Auto VI (GTA 6) está cada vez más cerca y Xbox sorprendió a los aficionados con una consola que rompe con el diseño tradicional de sus dispositivos. Se trata de una Xbox Series X en forma de cocodrilo, una creación de más de metro y medio de largo que combina tecnología, efectos especiales y una apariencia inspirada en la fauna de Florida.

Bautizada como Xbox Series X-BITE, esta consola fue presentada por Microsoft el 3 de noviembre de 2026, apenas unos días antes del esperado estreno del videojuego de Rockstar Games. Su diseño recuerda a los caimanes que habitan en Florida, estado que sirvió de inspiración para Leonida, el territorio ficticio donde se desarrolla GTA 6. Sin embargo, Xbox no ha confirmado que exista una colaboración oficial con Rockstar para esta promoción.

Aunque parece una figura de exhibición, la consola funciona y permite disfrutar videojuegos como cualquier Xbox Series X. Lo que más ha llamado la atención es que únicamente existe una unidad en el mundo y Microsoft decidió regalarla mediante una dinámica en redes sociales, por lo que no estará disponible en las tiendas convencionales.

XBOX crea una consola edición especial por el lanzamiento de GTA 6: así se ve

La Xbox Series X-BITE mide más de 1.5 metros de largo, desde el hocico hasta la punta de la cola. Su estructura representa a un caimán que aparentemente se tragó una consola Xbox Series X. En el cuerpo del animal sobresale el logotipo iluminado de Xbox, mientras que sus ojos incorporan detalles verdes y pupilas inspiradas en el emblema de la marca.

Otro de sus elementos es un control inalámbrico personalizado, colocado entre las mandíbulas del reptil y decorado con marcas que simulan mordidas. Para desarrollar esta pieza, Microsoft colaboró con John Nolan Studio, empresa especializada en animatrónica y efectos visuales que ha participado en producciones como The Witcher, Jurassic World Dominion y la serie de Harry Potter. La compañía aclaró que no se utilizaron animales reales para fabricar el dispositivo.

¿Cómo se consigue la consola de XBOX en forma de cocodrilo y precio?

La Xbox Series X-BITE no tiene un precio de venta al público, ya que Microsoft solamente fabricó una unidad y la entregará mediante un sorteo gratuito. Para participar, los interesados deben seguir la cuenta oficial @Xbox en X, Instagram o TikTok, compartir la publicación correspondiente, agregar manualmente el hashtag #XbiteSweepstakes y mantener su perfil público para que pueda verificarse su participación.

El concurso comenzó el 3 de noviembre y terminará el 10 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas del Pacífico. La promoción está limitada a personas de 18 años o más que residan legalmente en Estados Unidos y los territorios elegibles conforme a las bases oficiales, por lo que los aficionados que viven en México no pueden participar. La persona seleccionada tendrá 48 horas para reclamar el premio después de recibir la notificación.

¿Cuándo es el lanzamiento oficial de GTA 6?

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el jueves 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con la fecha confirmada por Rockstar Games. El videojuego estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que la compañía no ha anunciado una fecha oficial de estreno para computadoras.

La nueva entrega llevará a los jugadores al estado ficticio de Leonida y a una versión moderna de Vice City, una ciudad inspirada en Miami. La historia tendrá como protagonistas a Lucia Caminos y Jason Duval, quienes estarán involucrados en una trama criminal dentro de un mundo abierto. La cercanía del estreno con la presentación de la Xbox Series X-BITE ha generado especulaciones sobre su relación, aunque el diseño del reptil no se comercializa como una edición oficial de GTA 6.