El calendario del fútbol tras la final del Mundial 2026: ¿Cuándo inician las principales ligas del mundo?

España se coronó con su segunda Copa del Mundo y en menos de un respiro las principales ligas del planeta tendrán sus primeros partidos de la temporada

Kylian Mbappé y Lamine Yamal en el Clásico | Reuters.

Con el Mundial 2026 concluido este fin de semana tras la coronación de España sobre Argentina, el fútbol internacional apenas tendrá una breve pausa antes del arranque de la temporada 2026-27. Las principales ligas del planeta retomarán sus actividades en las próximas semanas, en medio de las constantes críticas de futbolistas y entrenadores por la creciente saturación del calendario y la escasa recuperación entre competencias.

La Liga MX fue la primera en regresar a la actividad con el inicio del Apertura 2026, incluso unos días antes de la final de la Copa del Mundo. La MLS siguió un camino similar con el objetivo de adelantar parte de su calendario antes del arranque de la Leagues Cup, torneo que reúne a clubes de México y Estados Unidos y cuya edición 2026 comenzará durante la primera semana de agosto.

En Europa, los equipos todavía contarán con varias semanas de preparación antes del comienzo de las competiciones oficiales. La mayoría de los clubes dispondrá de cerca de un mes de pretemporada, mientras el mercado de fichajes permanece abierto y las plantillas continúan en proceso de conformación. La ventana de transferencias cerrará el 31 de agosto para la Bundesliga y la Ligue 1, mientras que LaLiga, la Premier League y la Serie A lo harán el 1 de septiembre.

Calendario de las principales ligas de Europa

LaLiga será la primera de las cinco grandes ligas europeas en ponerse en marcha el próximo 15 de agosto con una doble cartelera: Deportivo Alavés recibirá al Getafe CF y el Sevilla enfrentará al Rayo Vallecano. En el otro extremo del calendario aparecerá la Bundesliga, que abrirá su temporada el 28 de agosto con el duelo entre Bayern Múnich y VfB Stuttgart, convirtiéndose en la última de las principales competiciones europeas en comenzar actividades.

Competencia Inicio Partidos de la jornada inaugural LaLiga 15 de agosto de 2026 Deportivo Alavés vs Getafe CF y Sevilla vs Rayo Vallecano Premier League 21 de agosto de 2026 Arsenal vs Coventry City Serie A 22 de agosto de 2026 Inter vs Monza Ligue 1 21 de agosto de 2026 Marsella vs Racing de Estrasburgo Bundesliga 28 de agosto de 2026 Bayern Múnich vs VfB Stuttgart Champions League Septiembre de 2026 Comienza la fase de liga (las rondas previas ya están en marcha). Europa League 16-17 de septiembre de 2026 Comienza la fase de liga (la clasificación inició en julio). Conference League 15 de octubre de 2026 Comienza la fase de liga (la clasificación inició el 9 de julio).

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