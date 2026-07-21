¡Sin Cubarsí y con Julián Quiñones! FIFA abre la votación para elegir el once ideal del Mundial 2026

La FIFA abrió la votación para elegir el XI ideal del Mundial 2026 con sorpresas, ausencias importantes y un mexicano entre los finalistas

Los nominados al once ideal del Mundial 2026 | Claro Sports

La FIFA anunció este martes la apertura de la votación para elegir el once ideal del Mundial 2026. Con una lista reducida de candidatos por posición, el organismo abrió la elección a todos los aficionados, quienes podrán votar por sus favoritos a través del portal oficial del torneo. Entre los nominados aparecen varias de las figuras que marcaron la competencia, aunque también destacan algunas decisiones que ya generan debate.

La lista cuenta con una fuerte presencia del campeón España, además de varios de los futbolistas que brillaron a nivel individual a lo largo del torneo. Sin embargo, también hay ausencias importantes, encabezadas por la de Pau Cubarsí, ganador del premio al Mejor Jugador Joven, mientras que del lado mexicano el único representante es Julián Quiñones, quien buscará un lugar en el once ideal tras liderar el ataque tricolor.

Vozinha lidera una portería llena de récords

El primer nombre de la lista es también una de las grandes revelaciones del Mundial. Vozinha, arquero de Cabo Verde, se robó los reflectores desde su debut frente a España, cuando realizó ocho atajadas para sostener el empate sin goles ante el eventual campeón. A sus 40 años, firmó otra actuación memorable para rescatar otro empate, esta vez frente a Argentina, convirtiendo a Cabo Verde en el único equipo que no perdió en tiempo regular frente a ninguno de los dos finalistas. El torneo del veterano arquero terminó con dos porterías imbatidas y un total de 18 atajadas.

La competencia en la portería también incluye a Emiliano Martínez. El argentino mantuvo su arco en cero hasta el tiempo extra de la final pese a la constante presión española y volvió a ser uno de los pilares de la Albiceleste. A su lado aparece Unai Simón, quien rompió el récord de más minutos consecutivos sin recibir gol en una Copa del Mundo y además estableció una nueva marca al terminar el torneo con apenas un gol recibido y siete porterías en cero.

La lista la completan Jordan Pickford y Eloy Room. El guardameta inglés fue decisivo para eliminar a México en el Estadio Azteca gracias a varias intervenciones de enorme nivel, mientras que el arquero de Curazao también hizo historia al establecer un nuevo récord de atajadas en un solo partido mundialista durante el empate sin goles frente a Ecuador.

La defensa deja la mayor polémica de toda la lista

En la zaga aparecen varios nombres que fueron fundamentales para sus selecciones. Argentina coloca a sus dos centrales titulares con Lisandro Martínez y Cristian Romero, quienes sostuvieron una de las defensas más sólidas del torneo. Ambos marcaron goles importantes durante la competencia y llevaron a la Albiceleste hasta la final, donde incluso mantuvieron su arco en cero mientras permanecieron sobre el terreno de juego antes de abandonar el partido por lesión.

Como alternativas en la central aparecen Dayot Upamecano, de Francia, quien terminó el torneo con 15 intercepciones y 17 entradas; Virgil van Dijk, de Países Bajos, eliminado desde los dieciseisavos de final; y Gabriel Magalhães, de Brasil, cuya participación terminó en los octavos de final tras la eliminación frente a Noruega.

Sin embargo, la gran ausencia de toda la votación es Pau Cubarsí. El defensor español, ganador del premio al Mejor Jugador Joven del torneo, quedó fuera de la lista pese a liderar la defensa del campeón del mundo, que únicamente recibió un gol en toda la competencia. Además de ser el principal responsable de iniciar la salida de balón de España, el central del Barcelona dominó la final, al liderar el encuentro en toques de balón, pases completados, porcentaje de efectividad de pase, despejes y pases que rompieron líneas. Aun con ese rendimiento, no logró un lugar entre los finalistas.

Aunque Cubarsí quedó fuera, algunos de sus compañeros sí aparecen entre los candidatos. Pedro Porro y Marc Cucurella encabezan la lista de laterales tras ser piezas fundamentales en el camino de España hacia el título. El futbolista del Tottenham marcó dos goles durante el torneo, incluido uno en la semifinal, mientras que Cucurella volvió a destacar como uno de los laterales más completos del campeonato gracias a su aporte tanto en defensa como en ataque. La lista la completa Nuno Mendes, una de las pocas notas positivas de Portugal, quien registró nueve entradas antes de la eliminación frente a España.

Rodri, Bellingham y Olise encabezan un mediocampo repleto de figuras

Jude Bellingham encabeza la lista de centrocampistas después de liderar a Inglaterra hasta el tercer lugar con siete goles y una asistencia. El centrocampista del Real Madrid fue determinante durante la fase de eliminación directa, donde firmó dobletes tanto ante México como frente a Noruega para mantener con vida a los ingleses en los momentos más importantes del campeonato.

Junto a él aparece Michael Olise, autor de un Mundial histórico. El francés estableció un nuevo récord con siete asistencias en una misma edición de la Copa del Mundo, superando la marca que durante décadas perteneció a Pelé. También fue incluido Vinícius Júnior, elegido Jugador del Partido en sus tres encuentros de fase de grupos y autor de cuatro goles a lo largo del torneo.

La lista también incluye a Enzo Fernández, quien firmó uno de los goles más espectaculares del campeonato al empatar la semifinal ante Inglaterra en los últimos minutos, aunque posteriormente fue expulsado durante la final. Ousmane Dembélé también consiguió un lugar tras terminar el Mundial con seis goles y dos asistencias, números impulsados por el hat-trick que firmó frente a Noruega.

Entre los nominados también aparecen Luka Modrić, quien puso punto final a su carrera mundialista dejando otra actuación para el recuerdo y despidiéndose como una leyenda de Croacia tras marcar un gol en los últimos minutos del torneo; Ismael Saibari, utilizado como delantero centro por Marruecos y autor de tres goles y cuatro pases clave en cinco partidos;

Lamine Yamal, pieza fundamental para que España encontrara espacios y construyera su camino hacia el título, aunque sus estadísticas individuales quedaron lejos de las expectativas; y finalmente Rodri, capitán, líder y Balón de Oro del Mundial, encargado de marcar el ritmo del campeón y dirigir el funcionamiento de la selección española durante toda la competencia.

Messi, Mbappé y Julián Quiñones pelean por un lugar en el ataque ideal

El frente de ataque reúne a seis candidatos y está encabezado por Lionel Messi. A sus 39 años, el argentino volvió a cargar con el peso ofensivo de su selección y respondió con ocho goles en ocho partidos, además de romper una enorme cantidad de récords individuales para volver a firmar otro Mundial memorable.

A su lado aparece Kylian Mbappé, ganador de la Bota de Oro y nuevo máximo goleador en la historia del torneo. El delantero francés terminó el Mundial con 10 anotaciones, suficientes para superar primero a Miroslav Klose y posteriormente a Lionel Messi en la clasificación histórica, además de llevar por tercer Mundial consecutivo a Francia hasta las semifinales.

Erling Haaland también forma parte de los finalistas después de una actuación histórica en su primera Copa del Mundo. El delantero noruego marcó siete goles y condujo a su selección hasta los cuartos de final, la mejor participación mundialista en la historia de Noruega. Su momento más recordado fue el doblete con el que eliminó a Brasil en los octavos de final.

Harry Kane incrementó todavía más su legado con Inglaterra al conquistar la medalla de bronce y terminar el torneo con seis goles en siete partidos como capitán de los ingleses. Mikel Oyarzabal también consiguió un lugar entre los finalistas tras marcar cinco goles en ocho encuentros y convertirse en una de las piezas más importantes del campeón España.

El último nombre de la lista es el de Julián Quiñones, único representante de México entre los candidatos. El delantero disputó cinco partidos y terminó el torneo con cuatro goles y una asistencia, cifras que le permitieron igualar a Javier Hernández y Luis Hernández como el máximo goleador mexicano en la historia de las Copas del Mundo. Además, fue la principal figura ofensiva del Tricolor en el camino hasta los octavos de final y ahora buscará convertirse en el primer mexicano en integrar el once ideal de un Mundial mediante la votación de los aficionados.

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