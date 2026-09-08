Las posibles bajas de peso en Guatemala para la Nations League 2026

El técnico, antes decisiones difíciles.

Luis Fernando Tena se queda como técnico de Guatemala | Imago7

El seleccionado de Guatemala está próximo a ver acción oficial. Inicia la Concacaf Nations League 2026 y pensando en ello el cuerpo técnico, encabezado por Luis Fernando Tena, pasa los últimos días trabajando para confeccionar la lista de convocados. Se espera que antes del final de la semana ya haga oficial la nómina, algo para lo que se tomará todo el tiempo posible ya que hay dudas y lesiones en el medio.

El caso es que el entrenador está teniendo más inconvenientes que en otras citaciones, habida cuenta de que varias de las figuras habituales están o lesionados o con poca continuidad, motivos que suelen ser muy poco favorables a la hora de una convocatoria y, en efecto, el técnico mexicano se tomará el mayor tiempo posible antes de dar la lista final.

De los que eran número fijo, tanto Darwin Lom, delantero del The Strgonest, como Jimy Ardón, defensor de Antigua, están en medio de lesiones y los tiempos de recuperación no estarían dando, por lo que el cuerpo técnico está en medio de una situación incómoda ya que o los deja afuera, o bien los cita sabiendo que no llegarán al 100% a los partidos.

En cuanto a la otra problemática, se dio que Nicholas Hagen no está siendo titular en el Columbus Crew y en consecuencia llega sin jugar, Arquiémenes Ordóñez tampoco en su nuevo equipo, Olger Escobar juega poco en el Montreal Impact y todo hace creer que Rubio Rubín tampoco será opción luego de que rechazara la última citación para los amistosos.

Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.

Para Guatemala, este torneo representa también una oportunidad para recuperar las sensaciones que acompañaron al equipo durante gran parte de 2025. El año pasado quedó marcado como uno de los mejores de la historia reciente del seleccionado, especialmente por su actuación en la Copa Oro, donde consiguió alcanzar el tercer puesto y firmó su mejor resultado histórico en el certamen.

Además, estuvo muy cerca de conseguir una clasificación a la Copa del Mundo, pero terminó quedándose en las puertas durante la última doble jornada de las eliminatorias.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

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