Pico y placa en Bogotá para este 9 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en la capital colombiana, el próximo jueves 9 de septiembre.

Calle de Bogotá. – Pablo Vera, AFP.

Rápidamente llegamos a la mitad de semana. La medida de pico y placa no se puede pasar de agache por nada del mundo, ya que infringir la norma podría derivar en serias consecuencias. Por eso debe tomar nota, a diario, del turno de circulación en la capital colombiana. A través de Claro Sports, consulte todo lo que usted debe saber al respecto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 9 de septiembre de 2026

La restricción funciona actualmente bajo un sistema de rotación intercalada en el que los vehículos se dividen en dos grandes grupos según el último dígito de la placa y turno para circular días pares o impares. Este miércoles, al ser un día impar, la prohibición de tránsito en los horarios establecidos les corresponde a aquellos finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0.

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¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá?

La franja horaria para la restricción acoge la mayor parte del día, iniciando a las 6:00 a.m. y finalizando a las 9:00 p.m. Es muy importante que los conductores tengan presente la información y planifiquen sus trayectos.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas, además de los vehículos de motor eléctrico, no aplican en la obligación. Usted puede transitar con un permiso especial, siempre y cuando apliquen ciertas excepciones: transporte de personas en condición de discapacidad, labores de atención médica, prensa o destinación de servicios médicos. Otro método es el pico y placa solidario.

Comparendo y sanciones por incumplir el pico y placa

Pasar por alto la medida puede salir muy caro. El comparendo es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($875.452 pesos colombianos). Hay otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago de otros valores por grúa y parqueo en patios.

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