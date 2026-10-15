¡Castigo histórico en el tenis! Stefan Milićević fue suspendido 24 años: esto fue lo que hizo

La ITIA acreditó el arreglo de seis partidos, intentos sobre otros seis y el reclutamiento de jugadores para una red de corrupción entre 2022 y 2024

¿Quién es el jugador de tenis suspendido por 24 años? | HECTOR RETAMAL / AFP

Stefan Milićević quedó fuera del tenis profesional hasta 2050. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) suspendió durante 24 años al jugador serbio por infracciones graves al Programa Anticorrupción del Tenis, relacionadas con el amaño de partidos y el reclutamiento de otros jugadores. La sanción incluye además una multa de 70 mil dólares y entró en vigor el 9 de octubre de 2026.

La investigación estableció que Milićević estuvo relacionado con la manipulación de seis encuentros entre 2022 y 2024, cinco de ellos partidos en los que él mismo participó. La ITIA también le imputó intentos por arreglar otros seis encuentros durante el mismo periodo, por lo que el expediente no quedó limitado a actuaciones propias dentro de la cancha.

El caso también incluyó un elemento adicional: Milićević reclutó o intentó reclutar a varios jugadores profesionales para integrarlos a una red de corrupción, y de acuerdo con la ITIA ese proceso derivó en que otros tenistas también amañaran partidos. El organismo no publicó los nombres de esos jugadores ni especificó qué encuentros estuvieron involucrados.

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¿Quién es el jugador de tenis suspendido por 24 años y qué fue lo que hizo para recibir esa sanción?

Stefan Milićević es un tenista serbio de 29 años que alcanzó como mejor posición el número 1338 del ranking mundial de singles en agosto de 2014. Su carrera nunca lo colocó entre los primeros lugares del circuito, pero más de una década después de conseguir ese ranking quedó bajo investigación por conductas vinculadas con corrupción deportiva y manipulación de resultados.

Los cargos de la ITIA contemplaron seis partidos arreglados, cinco de ellos con Milićević en competencia, además de otros seis intentos de manipulación. A ello se añadió su participación en el reclutamiento de otros profesionales, lo que amplió el alcance del expediente más allá de los encuentros disputados directamente por el serbio. La agencia clasificó las conductas como infracciones significativas de sus reglas anticorrupción.

Otro factor del proceso fue la falta de cooperación del jugador durante la investigación de 2026. La ITIA realizó siete intentos distintos, mediante diferentes canales, para obtener una respuesta de Milićević, pero el tenista no participó ni colaboró. El 24 de septiembre recibió una Notificación de Delito Grave y tampoco respondió; bajo las reglas y lineamientos de sanciones de la agencia, la suspensión de 24 años y la multa de 70 mil dólares quedaron vigentes a partir del 9 de octubre.

¿Cómo funcionaba la red de corrupción y amaño de partidos de Stefan Milićević?

La información publicada por la ITIA permite identificar dos niveles dentro de la operación investigada. Por una parte, Milićević estuvo implicado directamente en la manipulación de encuentros en los que participaba; por otra, buscó incorporar a más jugadores profesionales para ampliar la red. La agencia confirmó que algunos de esos reclutamientos terminaron en otros partidos amañados, aunque no reveló identidades, cantidades de dinero, mecanismos de pago ni mercados de apuestas vinculados al expediente.

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Entre 2022 y 2024, el serbio no solo estuvo relacionado con seis manipulaciones acreditadas, sino también con seis intentos adicionales. En términos del expediente, esto supone 12 partidos entre arreglos consumados e intentos, aunque la ITIA no precisó torneos, marcadores ni fechas específicas. La ausencia de esos datos impide establecer públicamente qué competiciones fueron afectadas o cómo se ejecutaba cada manipulación.

La sanción aleja a Milićević de cualquier actividad oficial durante prácticamente un cuarto de siglo. No podrá jugar, entrenar ni asistir a eventos organizados o autorizados por World Tennis, ATP, WTA, los cuatro Grand Slams o asociaciones nacionales mientras permanezca inhabilitado. El registro oficial de sanciones de la ITIA establece como fecha de término el 8 de octubre de 2050.

El castigo de 24 años se encuentra entre las suspensiones prolongadas impuestas dentro del programa anticorrupción, aunque no constituye la máxima pena posible, ya que la ITIA también ha registrado prohibiciones de por vida en otros expedientes. En el caso de Milićević, la combinación de partidos manipulados, intentos adicionales, reclutamiento de otros profesionales y ausencia de cooperación derivó en una sanción que lo mantendrá oficialmente apartado del tenis hasta los 53 años.