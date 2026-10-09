Novak Djokovic, eliminado en su debut en el Masters 1000 Shanghái 

El serbio, que venía de conquistar su título 102 en Beijing, acusó el desgaste físico y perdió ante el polaco por primera vez en su carrera

El serbio cayó en su primer partido tras el título en Beijing | Reuters

Novak Djokovic pasó de conquistar su título número 102 a quedar eliminado en su primer partido del Masters 1000 de Shanghái. Apenas tres días después de levantar el trofeo en Beijing, el serbio cayó por 6-4 y 6-3 ante Hubert Hurkacz, quien necesitó 87 minutos para conseguir su primera victoria frente al ganador de 24 Grand Slams.

El resultado terminó con las aspiraciones del exnúmero uno del mundo en el penúltimo Masters 1000 de la temporada y complicó su camino hacia las ATP Finals. En la capital china conquistó su séptimo campeonato en siete participaciones, extendió a 34 su racha de victorias consecutivas en el torneo y alcanzó 21 temporadas seguidas ganando al menos un título ATP.

Su coronación llegó el martes 6 de octubre, cuando Alex de Miñaur se retiró por lesión durante la final. Sin embargo, el esfuerzo acumulado terminó por condicionar su siguiente compromiso. Hurkacz, semifinalista en Beijing, aprovechó las circunstancias. El polaco salvó dos oportunidades de quiebre en el tercer juego y tomó el control de los intercambios con golpes potentes desde el fondo de la pista.

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El triunfo tuvo un significado particular para el jugador de 29 años, que había perdido sus ocho enfrentamientos anteriores contra Djokovic. Así se convirtió en el cuarto tenista en conseguir una victoria sobre Roger Federer, Rafael Nadal y Nole en superficie dura, después de Andy Murray, Dominic Thiem y Alexander Zverev.

Djokovic reconoce el desgaste físico y explica su derrota en Shanghái

Después del encuentro, el cuatro veces campeón de Shanghái reconoció que no consiguió trasladar a este torneo el nivel que había mostrado durante su conquista en Beijing. El corto periodo de recuperación y las diferencias entre las condiciones de ambas pistas fueron determinantes para su rendimiento.

“No estuve cerca del nivel que mostré en Beijing. Estoy un poco más cansado, no estoy fresco. Hubi jugó a un nivel impresionante y no me sentí como yo mismo al golpear la pelota. No tenía esa sensación. Esta es una superficie superrápida, completamente diferente a Beijing”.

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El balcánico también destacó la dificultad de enfrentar a un rival con las características del polaco en su primer compromiso. “Si pierdes tu servicio una vez por set, puede ser suficiente para perder el partido, y eso fue lo que pasó. Es muy complicado devolver su saque, prácticamente imposible. No pude ajustar mi juego para este torneo”.

Pese al resultado, el exlíder del ranking mantuvo una valoración positiva de su gira asiática. “Beijing fue fantástico y aquí tuve una eliminación muy temprana, pero está bien. Tuve una gran semana y espero descansar un poco y prepararme para la temporada bajo techo”, señaló.

Hurkacz recupera su mejor versión en el torneo que conquistó en 2023

Para Hurkacz, el resultado confirmó su recuperación competitiva en una gira marcada por buenos resultados y algunos problemas físicos. Una semana antes había disputado la final del ATP de Chengdu y posteriormente alcanzó las semifinales en Beijing, donde tuvo que retirarse ante De Miñaur por una lesión en el aductor. Pese a ese contratiempo, llegó a Shanghái en condiciones de competir y volvió a mostrar la solidez que lo llevó a conquistar este Masters 1000 hace tres años.

“Es una noche especial. Llevo unos siete años enfrentándome a Novak y no había tenido éxito. Ha sido un gran campeón durante tantos años. Acaba de ganar Beijing, así que enfrentarlo es un desafío muy difícil, pero también es un placer compartir la pista con una leyenda de este deporte”.