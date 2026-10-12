Alexander Zverev terminará el año como número 1 del mundo tras la derrota de Alcaraz en Shanghái

El alemán aseguró por primera vez el liderato del ranking ATP al cierre de la temporada y se convirtió en el vigésimo tenista en lograrlo

El teutón ocupará la cima del ranking hasta 2027 | Reuters

Alexander Zverev aseguró el número 1 del ranking ATP al cierre de temporada, después de que Carlos Alcaraz quedara eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. La derrota del español ante Zizou Bergs, por 7-5 y 7-6(4), terminó con sus posibilidades matemáticas de superar al alemán en la clasificación de fin de temporada. A sus 29 años, el nacido en Hamburgo alcanzó por primera vez una distinción que se le había escapado durante una década entre los mejores tenistas del circuito.

Zverev se convirtió en el primer alemán que terminará una temporada como número 1 del mundo, un logro que no consiguió Boris Becker. Además, será el vigésimo jugador en conquistar el reconocimiento desde la creación de la clasificación ATP en 1973. Hasta ahora, había terminado ocho temporadas entre los diez primeros y cinco dentro del Top 5, con el segundo puesto de 2024 como su mejor resultado.

Cuando se publique la clasificación definitiva, el 23 de noviembre, el alemán tendrá 29 años y 217 días, lo que lo convertirá en el jugador de mayor edad en conseguir por primera vez el número 1 de fin de año. Zverev comenzó 2026 sin títulos de Grand Slam y conquistó sus primeros dos trofeos grandes en Roland Garros y el US Open.

Sascha’s year 👑@AlexZverev clinches ATP Year-End No. 1 presented by PIF honours, the first German to do so 🇩🇪 pic.twitter.com/9Vhzyywvzu — ATP Tour (@atptour) October 12, 2026

En París derrotó al italiano Flavio Cobolli en una final de cinco sets, mientras que en Nueva York superó a Ben Shelton. Además, alcanzó las semifinales del Australian Open, donde perdió ante Alcaraz después de cinco horas y 27 minutos, y posteriormente disputó la final de Wimbledon, perdiendo ante Sinner. Cerró su participación en estos torneos con 25 victorias y apenas dos derrotas

En otros torneos, llegó a las semifinales de los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Montecarlo, antes de disputar la final de Madrid. Con este reconocimiento, se une a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Sinner como los únicos jugadores en activo que han terminado una temporada en lo más alto.

El serbio conserva el récord histórico con ocho ocasiones, seguido por Pete Sampras, con seis. Sin embargo, el alemán todavía ocupa el segundo lugar del ranking semanal y podría llegar al primero a partir del 2 de noviembre, si gana Shanghái y alcanza las semifinales de Viena, o si disputa la final del torneo chino y conquista el título en Austria. Cuando finalmente ascienda, será el trigésimo jugador en liderar la clasificación ATP.

A season to remember, and it’s not over yet 👀@AlexZverev road to ATP Year-End No. 1 presented by PIF honours 🙌 pic.twitter.com/7bivFXzIqh — ATP Tour (@atptour) October 12, 2026

La derrota de Carlos Alcaraz en Shanghái asegura el número 1 de Zverev

Carlos Alcaraz perdió ante Zizou Bergs, número 39 del mundo, por 7-5 y 7-6(4) en dos horas y tres minutos, en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. El español llegó al torneo después de conquistar el título de Tokio y con siete victorias consecutivas, pero el belga aprovechó las condiciones rápidas de la pista para conseguir tres quiebres de servicio. En el segundo parcial tuvo la oportunidad de cerrar el encuentro cuando sacaba con ventaja de 5-4, aunque el murciano recuperó el rompimiento y llevó la definición al desempate.

Bergs recuperó el control en el tie-break, donde tomó una ventaja inicial de 3-1 y, después de llegar igualado a cuatro puntos, ganó los últimos tres para concretar la victoria más importante de su carrera.

El resultado dejó el historial particular empatado 1-1 y permitió al jugador de 27 años avanzar a octavos de final, instancia en la que enfrentará a Tommy Paul. Para Alcaraz, que regresó al circuito en el US Open tras cuatro meses y medio de ausencia por una lesión de muñeca, significó su segunda derrota en 13 partidos desde su reaparición.

Bergs responde a las quejas de Alcaraz sobre las pelotas en Shanghái

Durante y después del partido, Alcaraz explotó contra las pelotas del torneo chino:

“Las sensaciones de hoy y el primer día eran totalmente distintas. Es raro que en solo dos días las condiciones se sientan tan diferentes. El primer día, la pelota la noté rápida y hoy, más grandes y un poco más lentas. Es algo raro y el torneo debería prestar atención a esto. Mi sensación es que la pelota botaba de manera distinta cada vez. A veces saltaba y otras deslizaba. No he podido adaptarme”.

Bergs respondió a los cuestionamientos sobre las condiciones de juego y descartó que existiera un problema. “Las pelotas son exactamente las mismas que utilizamos en el torneo anterior, así que no creo que el problema venga de ahí”.