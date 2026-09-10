Elena Rybakina hace historia en el US Open y se convierte en la nueva número uno del mundo de la WTA

Rybakina alcanzó su primera semifinal del US Open y desplazó a Aryna Sabalenka de la cima

Elena Rybakina cumplió uno de los objetivos más importantes de su carrera al clasificarse a las semifinales del US Open 2026 y asegurar el primer lugar del ranking mundial de la WTA. La tenista kazaja derrotó a Qinwen Zheng en los cuartos de final y confirmó que, después del torneo de Nueva York, se convertirá en la nueva líder del circuito femenino.

Rybakina se impuso por 6-4 y 6-3 en un partido donde mostró solidez con su servicio y aprovechó los momentos clave para superar a la china, quien había protagonizado una de las sorpresas del torneo al eliminar a Iga Swiatek en la ronda anterior.

Con este resultado, la campeona del Australian Open 2026 alcanzó por primera vez las semifinales del US Open y aseguró un ascenso histórico en su carrera. La kazaja será la jugadora número 31 en ocupar la cima del ranking WTA desde la creación de la clasificación computarizada.

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Rybakina alcanza la cima de la WTA

La llegada de Rybakina al número uno mundial representa la recompensa a una temporada en la que mantuvo regularidad en los torneos más importantes. La tenista de 25 años ya se había consolidado entre las mejores del circuito, pero ahora dará el siguiente paso al convertirse en la nueva líder del tenis femenino.

La kazaja aprovechó su recorrido en Nueva York después de que Aryna Sabalenka no pudiera conservar la ventaja que tenía en la clasificación. Sus resultados en el torneo le permitieron sumar los puntos necesarios para superar a la bielorrusa.

Rybakina llegó al US Open con actuaciones sólidas durante las primeras rondas. Antes de enfrentar a Zheng, eliminó a Naomi Osaka en los octavos de final con parciales de 6-1 y 6-4, en un encuentro donde impuso condiciones desde el inicio.

Ahora, además de convertirse en la nueva número uno del mundo, la kazaja buscará conquistar su segundo Grand Slam de la temporada y cerrar un año que la ha colocado como una de las principales figuras del circuito.

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Gauff será su rival por un lugar en la final

En las semifinales, Rybakina enfrentará a Coco Gauff, quien avanzó después de superar a Mirra Andreeva en los cuartos de final. La estadounidense buscará aprovechar el respaldo del público en Nueva York para disputar nuevamente una final de Grand Slam.

El enfrentamiento representará una prueba importante para ambas jugadoras. Rybakina llegará con la confianza de haber asegurado el liderato del ranking, mientras que Gauff intentará repetir el éxito conseguido en 2023, cuando conquistó el título del US Open.

La kazaja cuenta con uno de los servicios más importantes del circuito, una herramienta que le permite tomar el control de los intercambios desde los primeros golpes. Gauff, por su parte, destaca por su velocidad, capacidad defensiva y adaptación durante los partidos.

Un año histórico para Rybakina

El 2026 se convirtió en una temporada clave para Rybakina. Después de conquistar el Australian Open, la tenista mantuvo resultados constantes en los torneos más importantes y logró avanzar hasta las últimas rondas en Nueva York.

Su ascenso al número uno también representa un nuevo capítulo para el tenis kazajo, al convertirse en la primera representante de ese país en alcanzar la cima del ranking femenino.

Con una semifinal pendiente y la posibilidad de sumar otro título de Grand Slam, Rybakina todavía tiene objetivos por cumplir en el US Open. Por ahora, ya aseguró un lugar en la historia del tenis femenino al convertirse en la nueva número uno del mundo.

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