¡Beijing se queda sin favoritas! Aryna Sabalenka, sorprendida por Bartunkova

La número dos del mundo cayó 6-4 y 6-3 ante Nikola Bartunkova en su segundo partido en la capital china

Sabalenka cayó en la tercera ronda del torneo | Reuters

El China Open se quedó sin las dos primeras jugadoras del ranking mundial antes de los octavos de final. Aryna Sabalenka cayó este domingo por 6-4 y 6-3 ante Nikola Bartunkova, número 34 del mundo y cabeza de serie 26, quien necesitó una hora y 35 minutos para conseguir la victoria más importante de su carrera y avanzar a la cuarta ronda en Beijing.

La checa marcó diferencias desde el inicio con un quiebre en el primer juego. Su momento más complicado llegó con ventaja de 4-2, cuando tuvo que salvar cinco oportunidades de break en un mismo game. La bielorrusa dejó escapar todas y ya no volvió a generar una sola opción sobre el servicio de su rival durante el resto del encuentro.

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La tendencia se mantuvo en la segunda manga. La tenista de 20 años volvió a romper para adelantarse 3-1 y esta vez no concedió posibilidades de respuesta. Sabalenka mostró su frustración después de perder el servicio, pero no consiguió trasladar la presión al marcador. Con 5-3, la checa logró un nuevo quiebre y sentenció el partido en su primera oportunidad.

La diferencia estuvo en el aprovechamiento de las opciones. La bielorrusa terminó con cero conversiones en cinco break points, todos registrados durante el primer set, mientras Bartunkova concretó tres de las ocho oportunidades que generó. “Es muy talentosa y se mueve bien en la cancha. También saca bien, así que tienes que convertir tus oportunidades contra ella. Yo no fui buena en eso hoy”.

She gets it done 🔥



Nikola Bartunkova secures the win of her career defeating No.2 seed Sabalenka in straight sets!#ChinaOpen pic.twitter.com/2NHzzCGrKT — wta (@WTA) October 4, 2026

Para Bartunkova, el resultado representó apenas su segunda victoria frente a una rival del Top 10. La anterior había llegado ante Belinda Bencic, entonces décima del ranking, durante la segunda ronda del Australian Open de este año.

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La eliminación de Sabalenka se produjo apenas un día después de otra de las grandes sorpresas del torneo. Elena Rybakina, número uno del mundo y primera cabeza de serie, perdió en su debut frente a Alina Charaeva, 118 del ranking, por 3-6, 6-4 y 6-3. La kazaja disputaba su primer encuentro desde alcanzar la cima de la clasificación después de conquistar el US Open.

Con ambos resultados, Beijing perdió en jornadas consecutivas a las dos mejores jugadoras del mundo y a las protagonistas de la final del último Grand Slam de la temporada. Es la primera vez desde 2015 que las dos principales cabezas de serie del China Open quedan eliminadas antes de los octavos de final. Entonces, Simona Halep cayó frente a Lara Arruabarrena y Petra Kvitova fue derrotada por Sara Errani.

Bartunkova disputará por segunda vez en su carrera los octavos de final de un WTA 1000, después de alcanzar la misma instancia en Roma durante esta temporada. Su siguiente rival será la austriaca Sinja Kraus, quien superó 6-1 y 6-4 a Dayana Yastremska. La checa tiene ventaja de 1-0 en el historial entre ambas tras imponerse en Hechingen en 2025.