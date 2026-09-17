James Rodríguez suma más argumentos a Atlético Nacional

El conjunto ‘Verdolaga’ es muy favorito para quedarse con la estrella de Navidad y con James en sus filas, aún más.

James juega con Nacional | VizzorImage.

Atlético Nacional incorporó a James Rodríguez con la expectativa de sumar a un futbolista capaz de participar en la generación de juego y su primera aparición dejó señales de lo que puede aportar durante la Liga BetPlay II-2026. El mediocampista debutó este miércoles en El Campín y participó directamente en el gol que permitió al conjunto antioqueño derrotar 3-2 a Internacional de Bogotá.

James comenzó el encuentro entre los suplentes y Lucas González decidió enviarlo al campo durante el segundo tiempo. Ingresó cerca del minuto 59 en sustitución de Juan Manuel Rengifo y disputó poco más de media hora.

Su participación terminó teniendo incidencia directa en el marcador. Cuando el encuentro estaba 2-2 y se disputaban los últimos segundos del tiempo añadido, James ejecutó un tiro de esquina que encontró a Juan Manuel Zapata dentro del área. El defensor conectó de cabeza para establecer el 3-2 definitivo.

Fue la primera asistencia de James Rodríguez como jugador de Atlético Nacional y llegó el mismo día de su regreso al fútbol profesional colombiano.

James Rodríguez comienza a mostrar lo que puede aportar a Atlético Nacional

Más allá de la asistencia, el estreno permitió observar el papel que puede desempeñar James dentro del esquema de Lucas González. El mediocampista buscó recibir la pelota para participar en la elaboración, intentó pases hacia el último tercio y asumió ejecuciones de pelota detenida. De acuerdo con las estadísticas de Sofascore, completó 19 de 25 pases para una precisión del 76 %, realizó dos remates y registró dos pases clave.

Su participación también coincidió con varios momentos de posesión de Nacional en campo contrario. James apareció entre líneas y buscó conectar con los futbolistas de ataque, una función que puede ofrecerle al cuerpo técnico una alternativa para partidos en los que el rival reduzca los espacios cerca de su área.

El propio Lucas González habló después del encuentro sobre lo que observó en sus primeros minutos bajo su dirección y señaló que el jugador puede aportar al equipo conforme recupere ritmo competitivo.

Atlético Nacional suma otra pieza para competir por la Liga BetPlay

La llegada de James se produce en un momento en el que Atlético Nacional ya contaba con una plantilla construida para disputar el campeonato. Su incorporación aumenta las opciones del equipo en una zona del campo en la que ahora Lucas González puede utilizar diferentes perfiles dependiendo del rival y del desarrollo de cada partido.

El triunfo ante Internacional de Bogotá también permitió que Nacional continuara avanzando en la tabla. Después del partido quedó en la segunda posición con 18 puntos, dos menos que América de Cali, que suma 20. El conjunto antioqueño, además, ha disputado menos encuentros que varios de sus rivales directos.

Todavía queda recorrido antes de definir al campeón y el formato de la Liga BetPlay obliga a superar diferentes etapas, por lo que la condición de candidato tendrá que sostenerse con resultados.

Sin embargo, Nacional ya tenía argumentos para competir por el título antes de la llegada de James. Ahora incorpora a un futbolista que puede encargarse de la pelota detenida, generar oportunidades de gol y participar en la construcción ofensiva.

James necesitó un partido para conseguir su primera asistencia con Nacional

El primer encuentro también tuvo un componente que aumenta las expectativas sobre lo que puede ocurrir cuando James acumule entrenamientos y minutos junto a sus nuevos compañeros.

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