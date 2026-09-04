Zverev sobrevive a otro maratónico partido y vence a Halys en el US Open

El alemán necesitó más de cuatro horas y media para superar a Quentin Halys y avanzar a la tercera ronda en Nueva York

Zverev sobrevive a otro partido de madrugada | Reuters

Alexander Zverev volvió a necesitar cinco sets para mantenerse con vida en el US Open 2026. El alemán superó a Quentin Halys por 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 en un partido que se extendió por más de cuatro horas y media y terminó a las 2:15 de la madrugada del viernes (hora local).

El número uno del torneo afrontó por segunda ronda consecutiva un encuentro al límite. Después de haber vencido a Lorenzo Sonego también en cinco parciales, Zverev se convirtió en el primer cabeza de serie que disputa dos partidos seguidos a cinco sets en el arranque de un Grand Slam durante la Era Abierta.

El encuentro cambió de rumbo en varias ocasiones. Zverev tomó el primer set, pero Halys respondió en el segundo y puso al alemán bajo presión en el tercero, donde llegó a colocarse 4-1 arriba y dispuso de dos oportunidades de quiebre.

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Fue entonces cuando se produjo una de las escenas del partido. Zverev pidió autorización al juez de silla para cambiarse los zapatos en medio del momento de presión. El árbitro le advirtió que no era el mejor instante para hacerlo, aunque finalmente permitió el cambio al estar dentro del reglamento.

Alexander Zverev asks the umpire if he can change his shoes during his match against Halys at the U.S. Open.



The score is 1 set all and Halys is up a break, but is facing 2 break points.



“It would be better if you didn’t do it now.”



Zverev: “Can I? Quickly?”



“Yes.”



Bad… pic.twitter.com/XrBWLpRsCc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

Después de volver a la cancha, el alemán logró recuperar el quiebre y terminó por llevar el set al desempate, instancia en la que se impuso 7-3. Halys volvió a responder en el cuarto parcial y forzó otro tie-break, esta vez favorable para el francés por el mismo marcador.

Con el partido igualado y más de cuatro horas de juego, Zverev encontró la diferencia en el quinto set. El alemán consiguió el quiebre que necesitaba y sostuvo sus turnos de servicio para cerrar el encuentro 6-3.

El saque sostuvo a Zverev

Zverev terminó el partido con 29 aces y ganó 82 de los 103 puntos jugados con primer servicio, equivalente al 80 por ciento. Ese recurso le permitió mantenerse en competencia incluso durante los momentos en los que Halys logró tomar control desde el fondo de la cancha.

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Sin embargo, el alemán volvió a mostrar problemas para aprovechar sus oportunidades de quiebre. Terminó con cinco conversiones en 20 ocasiones, después de haber registrado cinco de 22 ante Sonego en la primera ronda. Halys también dejó escapar opciones durante el partido y cerró con 63 errores no forzados, mientras Zverev terminó con 49.

Tras más de nueve horas acumuladas en cancha durante las primeras dos rondas, Zverev evitó convertirse en el primer cabeza de serie número uno eliminado en esta instancia del US Open desde Andre Agassi en 2000.

El encuentro también quedó como el segundo final más tardío de una segunda ronda en la historia del torneo. Con el pase asegurado, Zverev avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará al chileno Alejandro Tabilo, cabeza de serie número 25.

El alemán llegará a ese compromiso después de dos partidos consecutivos a cinco sets, una carga que ya supera las nueve horas de juego en Nueva York. Zverev tendrá que mejorar su efectividad en puntos de quiebre y reducir los periodos de desconexión si quiere prolongar su camino en el torneo y respaldar el título que conquistó en Roland Garros durante esta misma temporada.

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