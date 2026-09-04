Coco Gauff supera a Paula Badosa y avanza a tercera ronda del US Open 2026

La estadounidense superó a Badosa en dos sets y alcanzó 22 victorias en el US Open

Gauff rompe la racha ante Badosa y sigue con vida en Nueva York. Reuters

Coco Gauff dio otro paso en el US Open 2026 después de superar a Paula Badosa en dos sets. La número cuatro del ranking WTA se impuso por 6-4 y 7-6 (5) para asegurar su lugar en la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada.

El encuentro se extendió durante una hora y 59 minutos en la cancha Arthur Ashe. Antes de este partido, Badosa tenía ventaja de 8-5 en el historial y había ganado los dos cruces anteriores, en el Australian Open 2025 y Berlín 2026.

La campeona del US Open 2023 aprovechó uno de los momentos determinantes del primer parcial para conseguir el quiebre que necesitaba. Badosa cometió un error con una dejada en el séptimo juego y la estadounidense tomó una ventaja que mantuvo hasta cerrar el set por 6-4.

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El segundo parcial tuvo mayores complicaciones para Gauff. La estadounidense contó con la posibilidad de cerrar el encuentro cuando sirvió con ventaja de 6-5, pero Badosa recuperó el quiebre y obligó a definir el set mediante un tie-break. Una doble falta de la española con el marcador 4-4 permitió a Gauff acercarse a la victoria, que confirmó poco después.

Gauff reconoce la dificultad de enfrentar a Paula Badosa

Después del encuentro, Gauff destacó el nivel que presentó Badosa y recordó los antecedentes entre ambas. “Ha sido un partido de un nivel muy alto. Ha sido realmente duro. Obviamente Paula es una jugadora contra la que ya hemos tenido nuestras batallas en el pasado, así que sabía que hoy iba a ser complicado”, explicó la estadounidense.

La victoria tuvo un valor especial para Gauff debido al historial previo frente a la española. Superar ese obstáculo en dos sets le permitió reforzar la confianza en una etapa temprana del torneo.

“Para mí es un buen refuerzo de confianza saber que puedo superar este tipo de partidos”, señaló la tenista, quien calificó la victoria como una “gran inyección de confianza”.

La estadounidense ha trabajado en uno de los aspectos que le había generado problemas durante etapas anteriores de su carrera: el servicio. Gauff explicó que ha reducido de forma considerable el número de dobles faltas y considera ese ajuste como uno de los cambios principales en su juego durante el último año.

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Coco Gauff alcanza una nueva marca en el US Open

La victoria tuvo un significado adicional para la estadounidense. Gauff llegó a 22 triunfos en el US Open, cifra que iguala a Roma como el segundo torneo en el que acumula más victorias durante su carrera. Roland Garros permanece en el primer lugar de esa lista con 29.

La tenista de Estados Unidos mantiene además la posibilidad de conquistar por segunda ocasión el torneo de Nueva York después del campeonato obtenido en 2023. Gauff aseguró que su atención está puesta en los Grand Slams por encima de la posibilidad de alcanzar el número uno del ranking mundial.

“Nunca pensé en ser número uno. Siempre tuve mentalidad de Grand Slams. Sí, sería genial ser número uno, pero sinceramente no es algo en lo que haya pensado mucho”, aseguró.

Su siguiente obstáculo será otra representante española. Gauff enfrentará en la tercera ronda a Cristina Bucsa, número 40 del ranking, quien derrotó a la japonesa Himeno Sakatsume en un encuentro que necesitó tres tie-breaks para definirse.

Gauff y Bucsa cuentan con un antecedente en el circuito. La estadounidense ganó su único enfrentamiento previo en Indian Wells 2023. Ahora volverán a encontrarse con un boleto a la cuarta ronda del US Open 2026 en juego.

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