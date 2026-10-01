Gales vs Noruega, en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy, 1 de octubre
Gales y Norugea se citan este jueves en el Cardiff City Stadium, en el marco de la jornada 3 de la UEFA Nations League.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Gales vs Noruega hoy, 1 de octubre del 2026?
La patada inicial en Gales en estos paises será:
- Colombia: 13:45 hs.
- Centro de México: 12:45 m.
- Argentina: 15:45 hs.
El partido se puede ver en estos países por:
- Colombia: ESPN – Disney+.
- México: Sky Sports.
- Argentina: ESPN – Disney+.
Alineaciones del Gales vs Noruega, al momento
Gales: por confirmar.
Noruega: por confirmar.
Antecedentes del Gales vs Noruega y últimos resultados en la UEFA Nations League
Por UEFA Nations League no se registran compromisos entre Gales y Noruega, pero sí en otras competiciones.
- 12.11.2011 | Gales 4-1 Noruega | Amistoso.
- 06.02.2008 | Gales 3-0 Noruega | Amistoso.
- 27.05.2004 | Noruega 0-0 Gales | Amistoso.