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Gales vs Noruega, en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy, 1 de octubre

Publicado por Redacción Claro Sports

Gales y Norugea se citan este jueves en el Cardiff City Stadium, en el marco de la jornada 3 de la UEFA Nations League.

Gales Vs Noruega Nations
Gales Vs Noruega Nations League/ Claro Sports.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Gales vs Noruega hoy, 1 de octubre del 2026?

La patada inicial en Gales en estos paises será:

  • Colombia: 13:45 hs.
  • Centro de México: 12:45 m.
  • Argentina: 15:45 hs.

El partido se puede ver en estos países por:

  • Colombia: ESPN – Disney+.
  • México: Sky Sports.
  • Argentina: ESPN – Disney+.

Alineaciones del Gales vs Noruega, al momento

Gales: por confirmar.

Noruega: por confirmar.

Antecedentes del Gales vs Noruega y últimos resultados en la UEFA Nations League

Por UEFA Nations League no se registran compromisos entre Gales y Noruega, pero sí en otras competiciones.

  • 12.11.2011 | Gales 4-1 Noruega | Amistoso.
  • 06.02.2008 | Gales 3-0 Noruega | Amistoso.
  • 27.05.2004 | Noruega 0-0 Gales | Amistoso.

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