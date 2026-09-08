De estar eliminado a semifinalista: Tiafoe firma remontada épica y deja a Michelsen entre lágrimas en el US Open

El estadounidense levantó dos sets de desventaja, necesitó casi cinco horas para avanzar en Nueva York y alcanzó su tercera semifinal del torneo

Tiafoe remonta dos sets y deja a Michelsen entre lágrimas en el US Open. Reuters

Frances Tiafoe protagonizó una épica remontada para mantenerse con vida en el US Open 2026. El estadounidense levantó una desventaja de dos sets frente a su compatriota Alex Michelsen y terminó imponiéndose 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6) en los cuartos de final disputados en el Arthur Ashe Stadium.

El encuentro se prolongó durante cuatro horas y 38 minutos y cambió de rumbo en distintos momentos. Michelsen se adjudicó los dos primeros parciales y estuvo cerca de alcanzar la primera semifinal de Grand Slam de su carrera, pero dejó escapar la oportunidad de cerrar el partido.

La reacción de Tiafoe comenzó en el tercer set. Michelsen llegó al 5-4 con el servicio y la posibilidad de sellar su clasificación, pero el undécimo preclasificado consiguió el quiebre para mantenerse en competencia. Después sostuvo su saque y volvió a romper para llevarse la manga por 7-5.

MÁS INFORMACIÓN: Jugadores se quejan de las nuevas políticas del US Open y el fuerte olor a marihuana

Tiafoe cambia el rumbo cuando Michelsen tenía el partido en sus manos

La oportunidad desaprovechada modificó el desarrollo del encuentro. Michelsen había llegado hasta ese momento sin ceder un solo set durante su recorrido por Nueva York, pero comenzó a encontrar mayores dificultades después de quedarse a dos puntos de asegurar el pase a semifinales.

Tiafoe aprovechó ese cambio de dinámica en el cuarto parcial. El estadounidense encontró mayor consistencia desde el fondo de la cancha y consiguió extender el partido a una quinta manga tras imponerse 6-3.

Michelsen todavía tuvo argumentos para mantenerse en la pelea. El jugador de 22 años, que disputaba por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam, apoyó buena parte de su juego en el servicio y terminó con 21 aces, por 10 de Tiafoe. Sin embargo, también acumuló nueve dobles faltas.

La quinta manga mantuvo la tensión hasta el desempate definitivo. Ambos tuvieron oportunidades antes de que Tiafoe encontrara la diferencia necesaria para imponerse 10-6 y completar una remontada que lo colocó entre los cuatro mejores del torneo.

Michelsen se despide tras su mejor actuación en un Grand Slam

La derrota puso fin al mejor recorrido de Michelsen en un torneo de esta categoría. Antes de enfrentar a Tiafoe, el estadounidense había superado al argentino Tomás Etcheverry por 7-6 (6), 6-4 y 6-4 en los octavos de final.

El desenlace fue especialmente difícil para Michelsen debido a la ventaja que construyó durante buena parte del partido. Después del último punto rompió en llanto antes de abandonar la cancha, mientras Tiafoe celebraba una clasificación que parecía distante tras perder los primeros dos sets.

Michelsen llorando con Tiafoe. IMAGN IMAGES via Reuters

Nueva York vuelve así a convertirse en el escenario de los mejores resultados de Tiafoe en torneos de Grand Slam. Esta será la tercera semifinal de su carrera y todas se han producido en el US Open, después de sus participaciones en esta instancia en 2022 y 2024.

El estadounidense ya había mostrado su nivel en la ronda anterior, cuando eliminó a Daniil Medvedev en sets consecutivos por 7-6 (1), 6-4 y 7-6 (6). Con ese resultado había conseguido instalarse nuevamente entre los ocho mejores de Nueva York antes de protagonizar la remontada ante Michelsen.

Tiafoe espera rival entre Alcaraz y Shelton

La clasificación deja a Tiafoe a dos triunfos de conquistar el campeonato. Su rival en semifinales saldrá del enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton, dos jugadores que también buscan continuar su camino hacia el título del último Grand Slam de la temporada.

Ahora, Tiafoe tendrá la oportunidad de alcanzar por primera vez una final de Grand Slam. Para conseguirlo deberá superar una nueva prueba en el Arthur Ashe Stadium, escenario donde ha firmado las actuaciones más destacadas de su carrera en torneos de esta categoría.

TE PUEDE INTERESAR