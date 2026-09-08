Mendilibar pone tarea a la ‘Hormiga’ González tras su doblete: deberá ganarse el puesto en Olympiacos

A pesar del doblete de este martes, el técnico no le asegura la titularidad al delantero mexicano

Armando González recibió un impulso importante con su actuación ante Volos, pero su doblete no garantiza que tenga un lugar asegurado en el once titular del Olympiacos. José Luis Mendilibar dejó claro que el delantero mexicano deberá competir por la posición tras sus primeros partidos con el club griego.

El atacante surgido de las fuerzas básicas de Chivas marcó dos goles en el triunfo 3-2 dentro de la Copa de Grecia y llegó a tres anotaciones desde su llegada al conjunto del Pireo. La lesión de Ayoub El Kaabi, quien se perderá el resto de la temporada, abrió un espacio en el ataque que González busca ocupar.

Mendilibar explicó que la intención del mexicano desde que llegó a Grecia era disputar el puesto que pertenecía a El Kaabi. “González vino aquí para reclamar su lugar en la alineación titular. Desde el principio, su objetivo fue competir con El Kaabi”, señaló el entrenador.

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Sin embargo, el técnico español también dejó claro que la competencia no terminó con los dos goles ante Volos. González tendrá que demostrar que puede imponerse ante Roman Yaremchuk y Jota Silva, quienes también cuentan con posibilidades de ocupar la posición ofensiva.

Mendilibar destaca el efecto del doblete en González

El entrenador reconoció que los dos tantos pueden representar un paso importante para la confianza del delantero mexicano, quien apenas comienza su aventura en el fútbol europeo.

“Los dos goles de hoy le ayudarán mucho psicológicamente”, explicó Mendilibar, aunque inmediatamente recordó que la competencia dentro del plantel continuará en los próximos partidos.

La actuación ante Volos representó el tercer encuentro de González desde su incorporación al Olympiacos. Hasta ahora, sus tres goles han llegado en la Copa de Grecia, mientras busca estrenarse como goleador en la liga local.

El doblete también llegó después de una semana en la que el delantero había mostrado señales de adaptación al fútbol europeo. González participó directamente en las tres anotaciones del Olympiacos ante Volos, ya que además de sus dos goles registró una asistencia.

Mendilibar también habló del rendimiento de Gustavo Puerta, quien recibió una valoración positiva por parte del entrenador después de su actuación. El técnico consideró que el colombiano tuvo “una excelente actuación”, aunque en el caso de González sí enfatizó la necesidad de competir por el puesto.

Ahora, La Hormiga tendrá que convertir su actuación en la Copa de Grecia en un argumento para ganar minutos en los siguientes compromisos. El mexicano ya mostró capacidad para marcar, pero Mendilibar dejó claro que la titularidad se definirá dentro de la competencia interna del Olympiacos.