Álvaro Fidalgo celebra su debut en Champions League: “Mucho más de lo que soñé”

El Maguito se dijo feliz por colaborar con el Betis en la Liga de Campeones y se dio tiempo de demostrar su cariño por el América: “Si algún día vuelvo a México, está claro a dónde”

Fidalgo cumple su sueño europeo | Photo by SAMEER AL-DOUMY / AFP

Álvaro Fidalgo vivió su primer partido en la UEFA Champions League con el Betis y cerró la jornada con un triunfo ante el Lille. El mediocampista mexicano ingresó durante el segundo tiempo y, tras el encuentro, habló sobre lo que representó alcanzar una meta que había perseguido desde su llegada al fútbol europeo, además de valorar la reacción de su equipo durante el encuentro.

El futbolista reconoció que disputar la Champions superó sus propias expectativas y puso énfasis en hacerlo con una victoria del conjunto español. “Esto es mucho más de lo que soñé. Muy contento, más con una victoria. Si no me equivoco, eran 20, 21 años [sin estar ahí] y venir aquí, ganar, remontar el partido, creo que habla muy bien de lo que es este equipo. Muy felices, y a seguir que esto acaba de empezar”, declaró.

Sobre el instante en el que recibió la indicación para entrar al campo, el mexicano señaló que trató de concentrarse en lo que requería el encuentro en lugar de pensar en el significado de su debut.

MÁS INFORMACIÓN: Álvaro Fidalgo se convierte en el mexicano número 30 que juega la Champions League

“Me estaba fijando un poco en lo que demandaba el partido, que era hacer caso un poco a los compañeros, seguir sumando pases, un poco más de posesiones largas porque teníamos un jugador más, e intentar atacar los espacios también porque ellos estaban con la línea un poco alta. Entonces, fijarme un poco en eso y prepararme para cuando me tocara”.

Después de cumplir con su debut, Fidalgo dedicó parte de sus palabras a México y al América, club en el que desarrolló una parte de su carrera antes de regresar a Europa. “Dar las gracias a todo el mundo, a todos los mexicanos que están siempre conmigo pendientes, apoyando a muerte. Sin todo lo que hice en estos años, hoy no estaría aquí. Así que tengo muchísimas cosas que agradecerles a todos ellos, a Club América…”, expresó.

El jugador también habló de las versiones que apuntaron a una posible salida del Betis y aseguró que su intención siempre estuvo ligada a la decisión del club y de Pellegrini. “Son cosas que muchas veces salen por redes sociales. Uno empieza a decir una cosa, uno empieza a decir otra. Yo, como ya me conoce todo el mundo, me considero un jugador de club y si el equipo me quiere, estaré a muerte; si no, pues yo nunca pongo problemas, absolutamente nada. Pero por esta parte estoy muy feliz de estar aquí, de que hayan querido que siguiese tanto el club como el míster”.

Finalmente, Fidalgo dejó abierta la posibilidad de regresar al fútbol mexicano en otra etapa de su carrera y dio una respuesta sobre cuál sería su destino en caso de hacerlo. “Si algún día vuelvo a México, está claro a dónde. Pero bueno, ahora es momento de pelear, me toca seguir creciendo, ellos lo saben. Por eso [vine] para Europa, para seguir creciendo como jugador, para vivir noches y momentos como la del otro día, como la de hoy“.

MÁS INFORMACIÓN: Álvaro Fidalgo debuta en Champions League durante la remontada del Betis sobre Lille

“El debut en Champions League es mucho más de lo que soñé, pero bueno, no me olvido, no puedo estar más agradecido y no me olvido de por qué estoy aquí, de gracias a quién estoy aquí. Ahora a disfrutar con todos los béticos, con todo el mundo, de esta victoria”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: