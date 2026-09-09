Santa Fe no aprovecha su localía y todo se definirá en Brasil con Vasco da Gama

Empate entre Santa Fe y Vasco da Gama en la ida de cuartos de la Copa Sudamericana. Todo se resolverá en la vuelta en Río de Janeiro.

Santa Fe vs Vasco da Gama por la ida en El Campín | Raul ARBOLEDA / AFP

Al igual que con River Plate, Independiente Santa Fe comenzó de local ante Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo y a pesar de haber hecho mejor las cosas en el segundo tiempo, no pudo sacar ventaja en El Campín. Todo se definirá la próxima semana en Río de Janeiro.

El dueño de casa pegó primero en El Campín. Después de un cobro de tiro libre, en el que Daniel Torres y Helibelton Palacios quisieron mover la defensa de Vaso da Gama, la pelota terminó en el segundo palo, allí apareció Iván Scarpetta para convertir de cabeza lo que era el 1-0, sin embargo el juez de línea de sur levantó la banderola, y sí, el central estaba por poco adelantado y se ahogaba de grito de gol del ‘Cardenal’.

Después en un saque de portería de Leo Jardim, por poquito y llega el gol visitante. El arquero sacó buscando su anotación, Emanuel Olivera la dejó picar para Asprilla y al héroe del Monumental ante River Plate le tocó estirarse, enviar la pelota al tiro de esquina y salvar que así arco cayera.

Entre la pausa de hidratación, el gran partido que estaba haciendo Johan Rojas en Vasco da Gama y que Santa Fe le regaló el balón a la visita, se esfumó el primer tiempo en El Campín. Una buena charla en el entretiempo liderada por Pablo Repetto le caía bien al local, que se veía perdido en ciertas partes del compromiso y que había sacado al ‘Turro’ como la figura de esta primera parte.

Segundo tiempo

Santa Fe comenzó el segundo tiempo sin cambios, Repetto confiaba en su once inicial, el equipo salió con otra cara a comparación de lo que mostró en la primera mitad. Pero al 54′ Emerson Rivaldo abandonaba el terreno de juego y le daba paso a Maximiliano Lovera, el argentino era una carta importante para manejar el balón y que llegara el 1-0.

En medio de las intensiones de Santa Fe por abrir el marcador en El Campín, Weimar Asprilla volvió a sacar la capa de héroe. Tras una serie de rebotes en el último cuarto de cancha del costado sur, la pelota le quedó a Claudio Spinelli, el delantero se la quiso picar a Asprilla, pero el guardameta santafereño fue más astuto al evitar el gol del cuadro brasilero.

En otro contragolpe liderado por Jáder Obrain, por poco el local abre el marcador. Gran jugada del extremo con pasado en el fútbol estadounidense, quien se la pasó a Franco Fagúndez, el uruguayo remató de izquierda, la pelota terminó en el travesaño y nuevamente de ahogaba el grito de gol ‘Cardenal’ en la capital de la República.

Sobre el 87′ ingresó Nahuel Bustos para Santa Fe, el argentino le inyectó en dos pelotas que tocó magia al ataque del ‘León’. Cobró dos tiros de esquina en las que dos jugadores cabecearon de manera ejemplar, no obstante Leo Jardim ahogó el grito de gol en El Campín con dos atajadas espectaculares.

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