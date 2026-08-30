Saprissa vs Escorpiones en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Saprissa y Escorpiones por la sexta jornada del Torneo Apertura de Costa Rica.

Saprissa vs Escorpiones, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Saprissa vs. Escorpiones! El Estadio Ricardo Saprissa será el escenario este domingo 30 de agosto para un encuentro correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El partido comenzará a las 18:00 horas, con el conjunto morado obligado a reaccionar después de encadenar dos derrotas, mientras Escorpiones buscará dar la sorpresa como visitante.

Deportivo Saprissa llega al compromiso con la necesidad de recuperar el camino de la victoria. Los tibaseños perdieron sus dos últimos partidos, uno correspondiente al campeonato nacional y otro en la Copa Centroamericana, por lo que necesitan sumar para mantenerse en la parte alta de la clasificación. Además, Cartaginés ya alcanzó los mismos puntos tras su triunfo ante Herediano.

Por su parte, Escorpiones de Belén intentará aprovechar el momento de su rival para conseguir un resultado positivo en la casa morada. El duelo representa una nueva oportunidad para los locales de recuperar confianza y defender su posición en la tabla, mientras que los visitantes buscarán complicar el partido y sumar fuera de casa.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs Escorpiones hoy domingo 30 de agosto de 2026?

El encuentro entre Saprissa y Escorpiones será el domingo 30 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Sampedrano y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Saprissa vs Escorpiones para la jornada 6, al momento

Estás son las formaciones confirmadas por Hernán Medford y Junior Díaz para el encuentro.

Saprissa : Isaac Alfaro, Samir Taylor, Kendall Waston, Joseph Mora, Pablo Arboine, Mathías Elizondo, Gerson Torres, Mariano Torres, Andrey Soto, Newton Williams, Luis Paradela. DT : Hernán Medford.

: Isaac Alfaro, Samir Taylor, Kendall Waston, Joseph Mora, Pablo Arboine, Mathías Elizondo, Gerson Torres, Mariano Torres, Andrey Soto, Newton Williams, Luis Paradela. : Hernán Medford. Escorpiones: Alexander Jiménez, Leandro Mena, Preston Kilwien, Anderson Fernández, Néstor Monge, Christian Muñoz Salazar, Abner Hidalgo, Fabián Chaves, Javier Camareno, Raúl López. DT: Junior Díaz.

Antecedentes del Saprissa vs Escorpiones y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Este es el primer duelo entre Saprissa y Escorpiones en los últimos años.

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