El secreto de Christian Pacheco para ganar el Maratón CDMX: “Planificamos estratégicamente todo el recorrido”

El campeón peruano reveló que analizó previamente la ruta capitalina y tomó como referencia la experiencia de su entrenador

Pacheco Mendoza relegó a la segunda posición al ethiope Ambesa Lencho | Imago7

El peruano Christian Pacheco ganó la edición 43 del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 al parar el reloj en 2h10m3s. mientras que en la femenil la victoria fue para la ethiope Kasegn Alemtsehay, con 2:29.30 en un evento en donde la capital se pintó de verde con la participación de 30 mil corredores que pasaron por puntos emblemáticos e importantes.

“Me ha gustado mucho el recorrido porque se planifica estratégicamente, hemos estudiado todo el recorrido y bueno, yo vengo de tres mil 200 metros de altura, allá en Perú y bueno, hemos estado la mejor manera para poder ganar y pude hacerlo. Mi entrenador ganó el año 2013 y 14 solo que al revés antes era la llegada en el estaario y bueno, pues te digo, estudiamos la ruta para poder plantear la mejor estrategia para poder ganar”, dijo Christian Pacheco.

Pacheco Mendoza relegó a la segunda posición al ethiope Ambesa Lencho, con 2:11.25 y el tercer sitio fue para su compatriota Balam Yihunie, con 2:11.58.

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La prueba femenil fue totalmente africana en donde Etiopía se apoderó del podio con Kasegun Alemtsehay, con 2:29.30, en la segunda posición para Gebremedhin Kidsan, con 2:32.23 y el tercero para Tefera Kolole, con 2:34.04

En la Categoría especial sobre silla de ruedas, el triunfo fue para la mexicana Brenda Osnaya, quien se coronó bicampeona al conseguir un tiempo de 2:00.20 al cederle el segundo lugar Yeni Hernández, con 2:00.24 y a Evelyn Enciso en la tercera, con 2:19.50

“En esta ocasión, la verdad es que la sufrimos mucho los primeros 20 kilómetros. Entonces, traté de controlarme y mi rival a los 20 kilómetros justamente me alcanza, entonces tengo que hacer una estrategia, no irme tanto por el tiempo, sino por sensaciones y pues tratar de armar un poquito de que apostar por el cierre gracias a Dios y al trabajo se nos dio y pues quedamos nuevamente en primer lugar, muy contenta”, aseveró la triatleta Brenda Osnaya, quien en unas semanas tendrá el Campeonato Mundial de su especialidad.

Por su parte, el poblano Gonzalo Valdovinos se llevó el triunfo en la prueba varonil de silla de ruedas con 1:39.15, en donde la segunda posición fue Pedro Gandarilla, con 1:39.50 y el colombiano Luis Francisco Clemente volvió a subir al podio, con 1:40.06.

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“La ruta estuvo muy buena, la mejoraron, lo que sea de cada quien, una felicitación para vialidad que hicieron muy bien su trabajo porque los organizadores esta vez se pueron todavía mejor más que el año pasado. Yo creo que para eso son los eventos cada vez voy a ir mejorando Y pues mira, qué te puedo decir contento y satisfecho de haber ganado, que para eso estuve preparándome”, explicó.

Tras la realización de la edición 43 del certamen, Javier Peralta, titular del Indeporte alabó la respuesta de la participación de los 30 mil corredores y que ya se preparan para novedades para el 2027 para seguir teniendo más de 20 atletas élite y gente de más de 36 países.

“Me gustaría mucho comentarles y decirles para emocionar al público, pero hasta que no tengamos un 100%, pero estoy seguro, hoy vi en la salida a varios aliados, dijimos, vamos a hacer esto y esto y esto, y digo, pa, va, pero hace falta concretarlo, las posiciones del resto de los que somos dijimos sí, pero bueno, viene, esperemos que sí, para en vísperas del aniversario del 60 aniversario del 68 de los Juegos Olímpicos, lo vamos a festejar también con el maratón entonces esperemos ahí la sorpresas que seguramente va a gustar mucho a la población”, acotó.

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