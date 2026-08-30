¡Pide a gritos estar en la Selección Colombia! Kevin Viveros, máximo goleador del Brasileairo

El delantero colombiano de 26 años, Kevin Vivieros, es el actual máximo goleador del Brasileirao con 17 anotaciones.

Kevin Viveros, goleador del Brasileirao | REUTERS/Thiago Bernardes

Partidazo en el fútbol de Brasil. Este domingo 30 de agosto, Athletico Paranaense recibió en su casa, el Arena da Baixada, a Fluminense. Después de un frenético partido, Kevin Viveros volvió a ser protagonista y su equipo firmo un empate a tres goles ante el conjunto tricolor.

En la primera mitad se presentaron dos grandes emociones. El colombiano Steven Mendoza habilitó a Leozinho y al minuto 35 se abrió el marcador a favor del local. Sin embargo, la alegría no duro mucho tiempo. Pues, tres minutos después, Hulk puso en tablas el partido.

La segunda mitad agigantó las emociones. Gonzalo Benavidez volvió a darle la ventaja al Athletico Paranaense a solo dos minutos de haber iniciado el segundo tramo del juego. Antes de cumplirse 20 minutos de esa anotación, el uruguayo Agustín Canobbio empató las acciones. Luego, el partido dio un giro de 180 grados, Ignácio puso por encima a Fluminense y en la última jugada del partido Kevin Viveros cambió un penal por gol.

Así le fue a Kevin Viveros ante Fluminense

Kevin Viveros fue titular y disputó la totalidad del partido entre Athlatico Paranaense y Fluminense por la fecha 25 del Brasileirao. El delantero colombiano fue una de las grandes figuras del partidos y el autor del gol del empate del conjunto local. Al minuto 90+5, el goleador de 26 años puso la igualdad desde el punto del penal.

🇨🇴⚽️ GOL DE KEVIN VIVEROS



El delantero de 26 años anotó el tercer gol de #Paranaense ante #Fluminense en el empate 3-3



17ª anotación en #Brasileirao

Decimoctavo gol de la temporada



MÁXIMO GOLEADOR DEL FÚTBOL DE BRASIL. pic.twitter.com/oUfinIaWDQ — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 30, 2026

Un gol, un penal ganado, cinco remates, seis de 11 pases acertados, un pase clave y uno de dos regates, fueron los números del ofensivo del Athletico Paranaense. Datos y estadísticas que lo dejaron como segundo jugador con mejor calificación del conjunto local.

Con esta anotación, Kevin Viveros llega a 17 anotaciones en el Brasileirao y se convierte en el máximo goleador, en solitario, del fútbol de Brasil. En toda la temporada, el colombiano de 26 años acumula 18 goles con la camiseta del Athletico Paranaense. Unas cifras que seguramente lo pondrán en los ojos de un grande del fútbol mundial.

Te puede interesar: