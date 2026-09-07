Giuliana Olmos e Ingrid Neel se despiden del US Open en la tercera ronda

La mexicana y la estonia cayeron 7-5 y 6-3 ante Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martinez y cerraron su participación en Nueva York

La mexicana cierra 2026 con seis triunfos en torneos grandes | Imago 7

Giuliana Olmos e Ingrid Neel se despidieron del US Open 2026 después de caer en la tercera ronda del torneo de dobles femenil. La mexicana y la estonia fueron superadas en sets corridos por la sexta pareja de la siembra, Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martinez, quienes se impusieron por 7-5 y 6-3.

El primer set comenzó con mucha igualdad y sin oportunidades claras para romper el servicio durante los primeros juegos de la manga. Olmos y Neel llegaron a colocarse 5-4 arriba, pero Bucsa y Melichar-Martinez ganaron los últimos tres juegos consecutivos para llevarse el parcial por 7-5.

La pareja de la mexicana tuvo un mejor arranque en el segundo parcial y rápidamente tomó ventaja de 2-0. Sin embargo, Bucsa y Melichar-Martinez respondieron con cuatro juegos consecutivos para darle la vuelta al marcador y ponerse 4-2 al frente.

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Olmos y Neel consiguieron detener momentáneamente la racha de sus rivales para acercarse 3-4, pero ya no pudieron recuperar el quiebre. La española y la estadounidense mantuvieron la presión, ganaron los siguientes dos juegos y cerraron el encuentro con un 6-3.

Bucsa y Melichar-Martinez ganaron el 85 por ciento de los puntos disputados con su primer saque, mientras que la mexicana y la estonia se quedaron en 65 por ciento y además cometieron cinco dobles faltas.

Las ganadoras también fueron superiores en los momentos importantes, al convertir cuatro de sus seis oportunidades de break, Olmos y Neel únicamente aprovecharon una de cuatro. Además, Bucsa y Melichar-Martinez terminaron el partido con 27 winners contra 16 de sus rivales.

Giuliana Olmos cierra 2026 con seis triunfos en los Majors

Con esta derrota, Giuliana Olmos cierra su participación en los torneos de Grand Slam de 2026 con seis victorias. Después de comenzar el año con apenas un triunfo en Australia y una eliminación temprana en la primera ronda Roland Garros, encontró junto a Ingrid Neel sus mejores resultados durante la segunda mitad de la temporada.

En Wimbledon alcanzaron los cuartos de final e igualaron el mejor resultado de la mexicana dentro de un Major. Fue la primera ocasión en la llegó a esa instancia en el torneo británico, el único que le faltaba en dobles femenil. Este año regresó a la tercera ronda del US Open por primera vez desde 2022. Sin embargo, serán Bucsa y Melichar-Martinez las que enfrentarán en cuartos de final a las mejores sembradas del certamen y grandes gavoritas al título, Katerina Siniakova y Taylor Townsend.

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