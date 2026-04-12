James Duckworth y Stefano Napolitano se verán las caras en la final del Mexico City Open

El australiano se llevó el triunfo en dos sets con parciales de 7-6 y 6-4 ante el belga Tibo Colson en un duelo que se definió por detalles

James Duckworth firmó una sólida actuación para imponerse al belga Tibo Colson y avanzar a la final del Mexico City Open donde se enfrentará a Stefano Napolitano. El australiano se llevó el triunfo en dos sets con parciales de 7-6 y 6-4, en un duelo que se definió por detalles y por la capacidad de responder en los momentos clave.

El primer set fue el más parejo del encuentro, con ambos jugadores mostrando firmeza desde el servicio. Colson destacó con 13 aces y un alto porcentaje de efectividad en su primer saque, pero Duckworth mantuvo la calma y llevó la definición al tiebreak, donde supo imponer su experiencia para tomar ventaja en el marcador.

En ese arranque, los números reflejaron el equilibrio del partido. Colson ganó el 89% de los puntos con su primer servicio, pero Duckworth respondió con inteligencia en los intercambios. Aunque el belga generó más puntos de recepción, no logró capitalizar las oportunidades que tuvo.

El segundo set mostró a un Duckworth más dominante y preciso en los momentos importantes. El australiano aprovechó su única oportunidad de quiebre, convirtiendo 1 de 1 break points, mientras que Colson dejó escapar las cuatro opciones que tuvo a lo largo del partido, un factor que terminó marcando la diferencia.

Además, Duckworth mantuvo un alto nivel en sus turnos de saque. Ganó el 76% de los puntos tanto con su primer como con su segundo servicio, mostrando consistencia en cada punto. Esa regularidad le permitió sostener la ventaja y manejar el ritmo del encuentro en los momentos de mayor presión.

El cierre del partido confirmó la solidez del australiano, que terminó con 71 puntos ganados y 13 juegos a su favor. Aunque Colson tuvo buenos pasajes y logró mantener sus servicios en varios momentos, no pudo revertir el marcador ante un rival que supo controlar el partido.

Stefano Napolitano eliminó a Luka Pavlovic

En otra emocionante semifinal del Mexico City Open, el italiano Stefano Napolitano superó al francés Luka Pavlovic en dos sets con marcador de 6-3 y 6-4 para sellar su boleto a la gran final. Napolitano mostró una gran solidez durante el encuentro, dominando especialmente en su servicio y puntos de recepción. A pesar de la tenacidad de Pavlovic, quien cometió varios errores no forzados y sufrió en sus puntos de break, Napolitano logró asegurar su pase a la final.

El primer set comenzó con un Pavlovic agresivo, pero pronto Napolitano tomó el control del partido. Con un servicio más efectivo y una notable capacidad para ganar puntos de recepción, el italiano rompió el servicio de Pavlovic en varias ocasiones, llevándose el set por 6-3. Aunque Pavlovic tuvo algunos destellos de calidad, su porcentaje de primer servicio de solo 43% no fue suficiente para contrarrestar el juego sólido de Napolitano.

En el segundo set, la diferencia se hizo aún más clara. Napolitano mantuvo su porcentaje de puntos ganados en el primer servicio en un impresionante 79%, mientras que Pavlovic, con 52%, no logró establecer una respuesta efectiva. Las dobles faltas también fueron un lastre para el francés, quien cometió 10 errores en comparación con solo una de Napolitano. Esto permitió que el italiano cerrara el set 6-4 y sellara su victoria.

A lo largo del partido, Napolitano dominó en los puntos de break, logrando convertir 4 de los 12 puntos de ruptura que generó. Pavlovic, por su parte, solo pudo aprovechar 2 de 6 puntos de break, lo que reflejó la diferencia en la efectividad de ambos jugadores en los momentos clave del partido. Con 59 puntos ganados, Napolitano también superó a Pavlovic, quien alcanzó los 75 puntos, pero no logró mantener su nivel en los momentos más críticos.

El italiano también brilló en su capacidad de recepción. A pesar de no haber ganado un tiebreak, Napolitano consiguió 23 puntos de recepción ganados, frente a los 33 de Pavlovic, lo que le permitió mantener la presión sobre su rival durante todo el encuentro. La mayor cantidad de juegos ganados para Pavlovic fue de 5, mientras que Napolitano, con su experiencia y calma, logró 8 juegos de servicio ganados.

Te puede interesar: