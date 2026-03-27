Zverev continúa imparable y ahora va contra Sinner en las semifinales del Miami Open

Por su parte, Aryna Sabalenka volvió a demostrar por qué es la número uno del mundo al imponerse a Elena Rybakina

Zverev durante el juego ante Francisco Cerundolo | Mike Frey-Imagn Images

El alemán Alexander Zverev firmó una actuación contundente para avanzar a las semifinales del Abierto de Miami 2026, tras imponerse con autoridad al argentino Francisco Cerúndolo por 6-1 y 6-2, en un duelo que dominó prácticamente de principio a fin.

Desde el arranque del encuentro, Zverev dejó claras sus intenciones. Con un servicio potente y golpes precisos desde el fondo de la cancha, tomó el control absoluto del partido, evitando que su rival encontrara ritmo o pudiera plantear una estrategia competitiva.

El primer set fue un reflejo de esa superioridad. El alemán no dio concesiones y cerró rápidamente con un 6-1, mostrando un nivel muy alto tanto en defensa como en ataque, lo que marcó la pauta del resto del enfrentamiento.

Para la segunda manga, Cerúndolo intentó reaccionar y ajustar su juego. Sin embargo, Zverev mantuvo la consistencia y aprovechó cada oportunidad para ampliar la ventaja, cerrando el parcial 6-2 sin mayores complicaciones y sellando su pase con contundencia.

Con este triunfo, el tenista alemán alcanza un logro histórico. Se convierte en el séptimo jugador en la historia en llegar al menos a 25 semifinales de torneos Masters 1000, consolidando su lugar entre la élite del tenis mundial por su regularidad y alto rendimiento.

El siguiente reto no será sencillo. Zverev se medirá ante Jannik Sinner en semifinales, uno de los máximos candidatos al título y uno de los jugadores más en forma del circuito actualmente.

El esperado duelo está programado para la madrugada del 28 de marzo, y promete emociones fuertes. Ambos tenistas llegan en gran nivel, por lo que se anticipa un partido intenso que podría definir al próximo campeón del torneo.

Sabalenka se instala en las semis de Miami

Aryna Sabalenka volvió a demostrar por qué es la número uno del mundo al imponerse a Elena Rybakina en las semifinales del Miami Open, quedando a un paso de conquistar el codiciado Sunshine Double; ahora se verá las caras ante Coco Gauff. La bielorrusa, que llega tras coronarse en Indian Wells, mostró un nivel dominante que no dejó margen de reacción a su rival.

Desde el inicio, Sabalenka imponía condiciones con su potencia y precisión, controlando cada intercambio y presionando constantemente a Rybakina. El resultado fue un triunfo sólido por 6-4 y 6-3, reflejo de la superioridad de la jugadora de Minsk en todo momento del partido.

Cabe destacar que esta semifinal es un rematch de la reciente final en Indian Wells, donde Sabalenka también se llevó la victoria en un duelo más ajustado que terminó 3-6, 6-3 y 7-6 (6). Sin embargo, en Miami la historia fue distinta, con la número uno del mundo dominando de principio a fin y dejando claro su objetivo de ganar ambos torneos consecutivos.

Con este triunfo, Sabalenka se asegura su lugar en la final y se prepara para intentar coronarse en el Sunshine Double, consolidando una racha histórica y reafirmando su liderazgo en el tenis femenino mundial. Su próxima rival será la ganadora del otro encuentro de semifinales, prometiendo un duelo de alto nivel para cerrar el Miami Open.

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