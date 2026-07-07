Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 7 de julio

Mads Pedersen aprovechó la superioridad numérica del Lidl-Trek para imponerse en el cierre de la cuarta etapa

Isaac del Toro vivió una jornada de control en la etapa 4 del Tour de Francia 2026, disputada este martes entre Carcassonne y Foix. Después de ser protagonista en la etapa anterior, donde trabajó para el triunfo de Tadej Pogacar, el mexicano se mantuvo dentro del pelotón principal y llegó sin contratiempos en una jornada marcada por la fuga.

El recorrido de 181.9 kilómetros cambió el libreto respecto al día previo. Ni el UAE Team Emirates-XRG ni el Visma | Lease a Bike asumieron la persecución desde temprano, lo que permitió que la escapada tomara una ventaja definitiva. En ese escenario, Mads Pedersen aprovechó la superioridad numérica del Lidl-Trek para imponerse en el cierre.

Etapa 4 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Carcassonne – Foix?

Mads Pedersen ganó la etapa 4 del Tour de Francia 2026 tras imponerse en la fuga que llegó con margen suficiente sobre el pelotón. El danés resistió los ascensos del día, se mantuvo en el grupo decisivo y remató el trabajo colectivo del Lidl-Trek en el último kilómetro.

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Mads Pedersen Lidl – Trek 4:10:45 10” 2. Quinn Simmons Lidl – Trek “ 6” 3. Raúl García Pierna Movistar Team ” 4” 4. Marco Frigo NSN Cycling Team ” 5. Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech ” 6. Kevin Vauquelin Netcompany INEOS ” 7. Sean Quinn EF Education EasyPost ” 8. Torstein Traeen Uno-X Mobility ” 9. Pablo Castrillo Movistar Team ” 10. Mathias Vacek Lidl – Trek ”

La etapa se rompió desde temprano con una fuga numerosa de 34 corredores, sin presencia latinoamericana. Con el paso de los kilómetros, la montaña seleccionó el grupo y dejó en punta a los hombres con más piernas. En el pelotón, Del Toro, Pogacar y los favoritos a la general administraron fuerzas bajo altas temperaturas.

El punto decisivo llegó rumbo al Col de Montségur. La escapada se redujo, pero el Lidl-Trek mantuvo varias cartas para controlar los ataques. Raúl García Pierna intentó mover la carrera en los últimos kilómetros, aunque Pedersen apareció en el momento exacto para sellar la victoria.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 4

La etapa 4 también modificó la clasificación general. Torstein Traeen tomó el liderato con el mismo tiempo que Sean Quinn, mientras Tadej Pogacar quedó cuarto e Isaac del Toro se mantiene dentro del top 10, en la octava posición.

Clasificación general

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Torstein Traeen Uno-X Mobility 13:02:46 2. Sean Quinn EF Education – EasyPost ” 3. Mathias Vacek Lidl – Trek + 3:50 4. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG + 7:53 5. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike ” 6. Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech + 8:06 7. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe + 8:16 8. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG + 8:17 9. Juan Ayuso Lidl – Trek + 8:20 10. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team + 8:41

Para Del Toro, el resultado confirma un arranque sólido en su debut en la Grande Boucle. El mexicano pasó de ganar la etapa 2 a trabajar para Pogacar en la etapa 3 y, ahora, a cumplir una jornada de control para conservar posición dentro de la general.

¿A qué hora inicia la próxima etapa 5 del Tour de Francia 2026?

La etapa 5 del Tour de Francia 2026 se disputará el miércoles 8 de julio. La salida está programada para las 5:30 horas, tiempo del centro de México, en una jornada que podría volver a exigir a los favoritos dependiendo del perfil y del ritmo que impongan los equipos principales.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

La etapa 5 del Tour de Francia 2026 comenzará este miércoles 8 de julio y, en México, la transmisión por ESPN y Disney+ iniciará a las 05:30 horas (tiempo del centro del país). La cobertura está programada para concluir alrededor de las 10:15 horas, una vez finalizada la ceremonia del podio y las declaraciones de los protagonistas.

En Colombia, la carrera podrá seguirse por Caracol Televisión (HD2), Caracol Sports y Canal RCN. Además, podrás seguir el minuto a minuto en vivo de la etapa 5 de Isaac del Toro con todas las incidencias, clasificación, ataques, resultados y reacciones a través de Claro Sports, en donde también tenemos los Highlights de cada etapa.

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