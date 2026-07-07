Messi, el jugador con más penales cobrados en la historia de los Mundiales… y también el que más ha fallado

El capitán argentino erró ante Egipto en octavos de final y llegó a cuatro fallos desde los once pasos, fuera de tandas, en Copas del Mundo

Messi llega a cuatro penales fallados en Copas del Mundo | Reuters

Lionel Messi volvió a quedar ligado a un registro histórico en la Copa del Mundo, aunque esta vez no fue por un gol ni por una marca ofensiva a favor. El capitán de Argentina falló un penal ante Egipto, en el partido de octavos de final del Mundial 2026, y se convirtió en el jugador con más penales errados en toda la historia del torneo, sin contar las tandas.

El disparo del argentino fue detenido por Mostafa Shobeir, portero de Egipto, en una acción que modificó el registro individual de Messi desde los once pasos. Con ese fallo, el campeón del mundo en Qatar 2022 llegó a cuatro penales errados en Copas del Mundo, por encima de cualquier otro futbolista en la historia de la competencia.

La estadística contempla únicamente los penales lanzados durante el tiempo regular o los tiempos extra, sin incluir definiciones por tanda. Bajo ese criterio, Messi aparece al frente de dos listas: es el jugador que más penales ha ejecutado en Mundiales y también el que más ha fallado.

Messi y sus cuatro penales fallados en Copas del Mundo

La relación de Messi con el punto penal en Mundiales comenzó con un fallo en Rusia 2018. En el debut de Argentina ante Islandia, el arquero Hannes Halldórsson le detuvo un disparo que pudo cambiar el rumbo del partido. El encuentro terminó 1-1 y ese resultado complicó el inicio de la Albiceleste en la fase de grupos.

Cuatro años después, en Qatar 2022, Messi volvió a fallar desde los once pasos. El error llegó ante Polonia, en el cierre de la fase de grupos, cuando Wojciech Szczęsny detuvo su cobro. Argentina ganó 2-0 aquel partido, por lo que el fallo no impidió que el equipo asegurara el liderato de su sector.

El tercer penal errado llegó en el Mundial 2026, durante la fase de grupos frente a Austria. En esa ocasión, el cobro de Messi se fue desviado a un costado del arco, en una jugada que ya lo había colocado como el futbolista con más penales fallados en la historia de la Copa del Mundo.

El cuarto llegó ante Egipto, en los octavos de final del Mundial 2026. Shobeir leyó el disparo del argentino y evitó el gol, con lo que Messi amplió ese registro negativo y quedó con una marca de cuatro penales fallados en ocho ejecuciones mundialistas fuera de tandas.

Los jugadores con más penales fallados en Mundiales

Messi encabeza la lista con cuatro fallos: Islandia en Rusia 2018, Polonia en Qatar 2022, Austria en el Mundial 2026 y Egipto en los octavos de final de esta misma edición. Detrás aparecen Asamoah Gyan y Faruk Hadžibegić, ambos con dos penales errados en Copas del Mundo.

Gyan falló sus dos penales ante República Checa, en la fase de grupos de Alemania 2006, y frente a Uruguay, en los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Este último es uno de los episodios más recordados en la historia del torneo, ya que Ghana pudo convertirse en la primera selección africana en disputar unas semifinales mundialistas.

Hadžibegić, por su parte, erró dos penales con Yugoslavia en Italia 1990. El primero fue ante Colombia, en fase de grupos, y el segundo frente a Argentina, en los cuartos de final, dentro de una edición en la que su selección también quedó marcada por los lanzamientos desde los once pasos.

Messi, el que más penales ha cobrado en Copas del Mundo

Además de liderar el apartado de fallos, Messi también es el jugador que más penales ha lanzado en toda la historia de los Mundiales, siempre fuera de tandas. El argentino registra ocho ejecuciones, con cuatro convertidas y cuatro erradas.

Detrás aparece Harry Kane, con siete penales lanzados, seis convertidos y uno fallado. Cristiano Ronaldo suma cinco ejecuciones, con cuatro goles y un fallo, mientras que Gabriel Batistuta, Eusébio y Rob Rensenbrink registran cuatro cobros cada uno, todos convertidos.

La lista refleja el peso que Messi ha tenido en la historia reciente de los Mundiales y también el volumen de responsabilidades que ha asumido con Argentina desde los once pasos. Su recorrido incluye goles decisivos, pero también fallos que forman parte de su expediente en el torneo.

Shobeir también entra en la historia ante Messi

El penal detenido a Messi también dejó una marca para Mostafa Shobeir. El arquero egipcio se convirtió en apenas el cuarto portero en toda la historia de la Copa del Mundo que detiene dos penales fuera de tandas en una misma edición.

Antes de Shobeir, solo tres guardametas habían logrado ese registro: Jan Tomaszewski, con Polonia en 1974; Brad Friedel, con Estados Unidos en 2002; y Wojciech Szczęsny, con Polonia en Qatar 2022. El egipcio se suma ahora a esa lista después de frenar el disparo de Messi en octavos de final.

El fallo ante Egipto no borra la trayectoria mundialista de Messi ni su impacto con Argentina, pero sí agrega un dato particular a su historia en la competencia. El argentino es, al mismo tiempo, el futbolista con más penales lanzados y el que más ha fallado en Copas del Mundo, una marca que muestra otra cara de su larga relación con el torneo.

Te puede interesar