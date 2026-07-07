¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 7 de julio? Resultados y posiciones

En una etapa más de trámite para los principales equipos, la legión cafetera descendió posiciones en la clasificación general.

Con algo de trámite para las principales escuadras, guardando energías para las etapas clave, se corrió una nueva fracción este martes. Mads Pedersen se impuso en el esprint final y se pudo adjudicar la victoria para el Lidl – Trek. Respaldado por su equipo en la fuga, el danés fue el más imponente en una jornada marcada por las altas temperaturas.

Así como Pedersen dio el golpe de autoridad, hubo revolcón en la clasificación general. Lógicamente, ante la reserva del UAE y el Visma | Lease a Bike, el noruego Torstein Traeen (Uno-X Mobility) arrasó escalando 23 posiciones para portar el maillot amarillo. Sean Quinn y Mathias Vacek llegaron al podio, desplazando a Pogacar y Vingegaard.

Egan Bernal, ciclista colombiano | REUTERS

El mejor latinoamericano fue Isaac del Toro. De nuevo, el mexicano venía tomando la batuta en la clasificación general, pero no se animó a atacar por el largo aliento que se necesita en la Grande Boucle. Así como sucedió con el mexicano, algo similar pasó frente a las intenciones cafeteras.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 7 de julio

Egan Bernal, Sergio Higuita, Harold Tejada, Einer Rubio y Fernando Gaviria llegaron con el denso lote principal. Ambos tuvieron un registro de 12:59 después de que Pedersen ganara la etapa. Fue el mismo tiempo de los grandes candidatos a llevarse la corona.

Ahora bien, en la general hubo un descenso lógico por los ataques de la fuga. El mejor posicionado es Higuita, en la casilla 22° a 11:16, seguido de Bernal (27° a 12:08) y Harold Tejada (29° a 12:31).

22° – Sergio Higuita (XDS Astana Team) – +11:16

27° – Egan Bernal (Netcompany INEOS) – +12.08

29° – Harold Tejada (XDS Astana Team) – +12:31

81° – Einer Rubio (Movistar Team) – +38:30

167° – Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) – +1:11:14

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la Etapa 5 del Tour de Francia 2026?

Este miércoles, la quinta etapa le dará descanso a los ‘capos’ de la general. Serán 158.3 kilómetros entre Lannemezan y Pau en un terreno llano. La fracción tendrá un esprint intermedio y solo un puerto montañoso de tercera categoría.

La hora de salida está pactada para las 7:15 horas de Colombia. Casi tres horas más tarde se estima que llegue el ganador de la etapa.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Recuerde que, en territorio colombiano, usted podrá seguir todos los detalles de la Grande Boucle a través de ESPN y Disney+ en su plataforma streaming. Después de las 8:00 de la mañana, las señales de RCN y Caracol TV transmitirán la carrera. De igual modo, apenas inicie la etapa, en Claro Sports puede consultar todas las impresiones minuto a minuto.

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