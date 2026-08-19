El último adiós de Armando González a Chivas: baja de su camioneta y cumple el sueño de sus aficionados

El delantero mexicano tuvo una última convivencia con sus compañeros en Verde Valle antes de viajar a Grecia para cerrar su fichaje con Olympiacos

La historia de Armando González con Chivas vivió este miércoles un momento especial antes de su inminente salida rumbo a Europa. El delantero mexicano se reunió con sus compañeros en una convivencia privada y posteriormente tuvo un último acercamiento con la afición rojiblanca antes de emprender el viaje a Grecia para cerrar los detalles de su incorporación al Olympiacos.

El atacante organizó una mariscada junto al plantel del Guadalajara en Verde Valle, una reunión que sirvió como despedida antes de iniciar una nueva etapa en su carrera. La convivencia reflejó la cercanía que construyó con sus compañeros durante su paso por el Rebaño y el vínculo que generó dentro del vestidor.

Tras el encuentro, ‘La Hormiga’ no quiso marcharse sin antes agradecer el apoyo de los seguidores que se encontraban afuera de las instalaciones del club. El delantero decidió estacionar su camioneta en la entrada de Verde Valle para acercarse a los aficionados que esperaban verlo.

González bajó de su vehículo para firmar autógrafos, tomarse fotografías y despedirse de quienes acudieron a mostrarle su respaldo antes de su partida al fútbol europeo. El gesto fue reconocido por los seguidores rojiblancos, quienes destacaron la cercanía del atacante en uno de los momentos más importantes de su carrera.

La salida del delantero se produce después de convertirse en una de las figuras más importantes de Chivas durante el último año. Sus actuaciones con el conjunto rojiblanco le permitieron ganarse un lugar en la selección mexicana y formar parte del plantel que disputó el Mundial 2026.

Ahora, Armando González está listo para iniciar una nueva aventura con el Olympiacos de Grecia, club que avanzó en las negociaciones con Guadalajara para concretar su fichaje. El delantero viajará para realizar los procedimientos finales y completar su incorporación al conjunto helénico.

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El movimiento representa el cumplimiento de uno de los objetivos principales del atacante: jugar en Europa. Olympiacos aparece como una oportunidad importante por su historia, su participación internacional y la posibilidad de competir en escenarios europeos durante la próxima temporada.

Después de su despedida en Verde Valle, ‘La Hormiga’ González cierra una etapa especial con Chivas y abre una nueva página en su carrera. El delantero deja Guadalajara con el reconocimiento de la afición y con el reto de demostrar en Grecia que está preparado para competir en el fútbol europeo.

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