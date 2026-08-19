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Cúcuta vs Internacional de Bogotá, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

Publicado por Redacción Claro Sports

El ‘Motilón’ se pone al día en el General Santander frente a los capitalinos, reanudando la actividad del campeonato.

Cúcuta vs Inter de Bogotá
Cúcuta vs Inter de Bogotá, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Cúcuta vs Internacional de Bogotá y dónde ver en vivo hoy 19 de agosto de 2026?

Este duelo, válido por la segunda fecha del campeonato, tendrá su pitazo inicial este miércoles 19 de agosto a partir de las 6:00 de la tarde (hora COL) en el Estadio General Santander con el arbitraje de Carlos Márquez (Bolívar).

Alineaciones Cúcuta vs Internacional de Bogotá: así salen a la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026 II

Así formará Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Leison Ochoa, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Samir Mayo, Leider Berdugo, Marlon Carabalí, Gustavo Torres y Jaime Peralta. D.T.: Nicolás Chiesa.

Así formará el Inter de Bogotá: Wuilker Fariñez; Ronaldo Julio, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné, Cristian Dajome, Johan Caballero y Diego Duarte. D.T.: Ricardo Valiño.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026?

De acuerdo con el veredicto de ChatGPT, Cúcuta llega con una necesidad grande de ganar y vuelve al General Santander después de la pausa. Según la IA, es un partido con una carga importante para el ‘Motilón’, pero el Inter viene de sumar tres puntos y llega con la intención de rascar algo afuera. El resultado pactado es un 2-1 para los rojinegros que podría resolverse sobre el final de la contienda.

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