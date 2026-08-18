Posibles alineaciones del Cúcuta vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Conozca las posibles formaciones del partido Cúcuta contra Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay y cómo verlo.

Alineaciones Cúcuta vs Inter de Bogotá por la Liga BetPlay

El fútbol colombiano está de regreso y un partido (aplazado) por la segunda fecha que se va a jugar este miércoles 19 de agosto es entre Cúcuta e Internacional de Bogotá en el estadio General Santander. Tanto el equipo santandereano como el capitalino buscarán un triunfo que les permita ubicarse de mejor manera en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Posible alineación de Cúcuta para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Sebastián Támara, Diego Calcaterra, Leison Ochoa, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Juan Ceballos, Gustavo Torres, Leider Berdugo, Marlon Carabalí y Jaime Peralta. D.T.: Nicolás Chiesa.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Inter de Bogotá: Wuilker Fariñez; Ronaldo Junior, Carlos Rivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Dannovi Quiñones, Larry Vásquez, Cristian Dajome, Fabricio Sanguinetti; Facundo Boné y Diego Duarte. D.T.: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver a Cúcuta vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026- II?

Este compromiso, que será a las 6:00 p.m., se podrá seguir a través de la señal de Win Sports +, canal el cual por lo general tiene un costo adicional por parabólica. Ahora bien, si desea verlo online, debe suscribirse a la plataforma Win Play.

Últimos cinco partidos de Cúcuta

08.08.2026 | Fortaleza 2-0 Cúcuta | Fecha 4.

03.08.2026 | Bucaramanga 1-1 Cúcuta | Fecha 3.

26.07.2026 | Once Caldas 5-1 Cúcuta | Fecha 1.

02.06.2026 | Independiente Medellín 2-1 Cúcuta | Fecha 4 (Copa).

29.05.2026 | Cúcuta 0-0 Fortaleza | Fecha 5 (Copa).

MÁS INFORMACIÓN: Toma fuerza Bogotá como sede de América de Cali tras las afectaciones del Pascual Guerrero

Últimos cinco partidos de Internacional de Bogotá

08.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá.

05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares.

29.07.2026 | Internacional de Palmira 1-2 Internacional de Bogotá.

26.07.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali.

21.07.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Internacional de Palmira.

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