Salcido respalda a la Hormiga González: “Se va a cansar de tener opciones de gol en el Olympiacos”

Carlos Salcido elogió la trayectoria del delantero mexicano y su capacidad de adaptación gracias a su juventud y formación profesional

La salida de Armando ‘La Hormiga’ González rumbo al Olympiacos abre una nueva etapa para uno de los delanteros mexicanos después de consolidarse con Chivas. El movimiento también generó distintas lecturas sobre el momento en el que un futbolista de Liga MX debe aceptar una oportunidad fuera del país y sobre las dificultades que enfrenta al cambiar de liga.

Carlos Salcido, quien vivió ese proceso cuando dejó México para jugar en Países Bajos y posteriormente en Inglaterra, consideró, en entrevista para Claro Sports por W Radio, que la edad, la formación y el carácter de González pueden facilitar su adaptación. El exseleccionado mexicano conoce al atacante desde su etapa en fuerzas básicas de Chivas y aseguró que ha seguido su evolución desde que tenía 15 años.

“Me entusiasma siempre que haya esta posibilidad de un mexicano que pueda ir a otro lado, a Europa, a un equipo. Entusiasma porque es parte de nuestro fútbol, para motivación de otras generaciones, de otros niños”, señaló Salcido durante la entrevista.

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El exdefensa también explicó que su valoración no parte únicamente del presente del delantero, sino del conocimiento que tiene sobre su formación. “Me da gusto por la Hormiga porque lo conozco perfectamente, desde la generación de mi hijo. Lo conozco desde que estaba en básicas de Chivas, desde los 15 años, y sé exactamente cuál es su evolución, su educación, su forma de ser, lo metido que está en esta parte del fútbol, sus cualidades, hasta sus debilidades”, explicó.

Para Salcido, Olympiacos puede convertirse en un paso que le permita a González continuar su desarrollo en Europa. “Sé que le va a venir bien si se hace y lo vemos, primeramente Dios, en este fútbol. Créeme que le va a ir muy bien por mentalidad y por su fútbol”, sostuvo.

Salcido compara su llegada a Europa con la de la Hormiga

Salcido también recordó su propia experiencia para explicar cómo ha cambiado la preparación de los futbolistas mexicanos que buscan dar el salto. Él llegó al fútbol europeo a los 26 años, mientras González lo hará con 23 y después de haber pasado por un proceso de fuerzas básicas.

“La realidad es diferente. Yo me fui con un desconocimiento muy grande. Hoy en día el fútbol ya está muy avanzado. Hoy el fútbol tiene muchísimas herramientas y hoy estás enterado de todo”, explicó.

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El exjugador señaló que las nuevas generaciones tienen acceso a información que antes no estaba disponible con la misma facilidad. “Esta generación tiene muchísimas herramientas ya a la vista. Te aseguro que con un click saben perfectamente a qué equipo están llegando, la historia, dónde juega, dónde no, todo”, indicó.

Salcido considera que esa preparación también comienza desde las estructuras formativas de los clubes. “Muchos futbolistas ya tienen bastantes herramientas, desde la escuela que tienen en una casa club, desde que los van formando para cuando tienen este tipo de cosas. Ni con idioma ni con otras situaciones sufren de la misma manera, y eso ayuda bastante”, apuntó.

En su caso, uno de los principales retos fue la adaptación fuera del terreno de juego. “La adaptación total, el día a día. Yo me fui con familia y saber que la familia para un futbolista es primordial. También influye el tema de tus hijos y de tu entorno, te preocupas por otras situaciones y no estás al 100 por ciento metido”, recordó.

Olympiacos como paso para buscar otra liga

Salcido también analizó el nivel de la liga griega y la posibilidad de que Olympiacos funcione como una etapa intermedia dentro de la carrera de González. Para el exdefensa, la edad permite que el mexicano tenga margen para crecer y posteriormente buscar otro destino. “Está en una gran edad. Puede llegar a un equipo y a una liga que no es la top, en el buen sentido, pero está perfecto por la edad, por el aprendizaje, por la terminación de madurez”, comentó.

Incluso planteó un escenario a mediano plazo. “Si le va bien, en dos años, tres años máximo, lo estaremos viendo en un club top. Y esto es consecuencia de algo bueno”, afirmó.

Para Salcido, la evolución del fútbol ha provocado que los clubes comiencen a utilizar jugadores desde edades menores y los obliguen a responder antes a las exigencias de la competencia. “Hoy en día estamos viendo que debutan mucho más chavos, cada vez los avientan más al ruedo y tienen que empezar a nadar, tienen que empezar a hacer sus cosas. Entonces yo creo que hoy está perfecto el tema de la Hormiga”, añadió.

Otro de los puntos de la conversación fue la disposición del futbolista mexicano para salir de Liga MX. Salcido rechazó la idea de que todos prefieren quedarse por comodidad y señaló que la existencia de una oferta concreta cambia por completo la decisión. “Cualquier futbolista que tenga una oferta real siempre es tentado. Esa es la realidad. Hay futbolistas que se quieren ir a Europa, pero con todo respeto nunca han tenido una oferta”, explicó.

El exjugador considera que la edad en la que llega una propuesta también modifica las condiciones. “No es lo mismo la oferta que le llega a una Hormiga ahorita a que le llegue a un futbolista a los 25 o 26 años”, señaló. Y agregó: “Si a todos nuestros futbolistas mexicanos les llegan estas ofertas a esta edad y a estas alturas, te aseguro que todos no la piensan, se van. Esa es una realidad”.

Salcido cree que tendrá oportunidades de gol en Olympiacos

En cuanto a lo deportivo, Salcido considera que la posición de González implica una exigencia distinta a la que él enfrentó como defensa. El delantero llegará a un club que pelea por los primeros puestos de su campeonato y que habitualmente participa en competencias europeas.

“Es totalmente diferente por las posiciones. Hay que tomar en cuenta que está llegando a un grande de la liga. Es un equipo protagonista, es un equipo que puede jugar Champions League y que manda en su liga”, explicó.

Para Salcido, esa condición puede darle al mexicano posibilidades para generar oportunidades frente a la portería. “Él se va a cansar de tener opciones de gol, créeme. No es lo mismo llegar a un club top y jugarte el puesto con nombres muy relevantes. Él está llegando con la oportunidad de seguir madurando y que en un par de años sea una opción hasta de venta para el mismo Olympiacos”, apuntó.

El exdefensa también destacó la exposición que puede conseguir si participa en competencias europeas. “Ya lo van a tener más en mira porque está llegando al nivel europeo. Si el día de mañana le toca jugar Champions, olvídate, es una vitrina muy grande”, comentó.

Finalmente, Salcido respaldó las características de González para responder como delantero. “Estoy segurísimo, por cómo juega, por sus movimientos, por esas cosas diferentes que tiene, que va a tener oportunidades para meterla en gol. Al final del día todos sabemos que un delantero vive de eso”.

Salcido también pone una exigencia sobre Chivas

El exjugador cerró hablando del momento de Guadalajara. Reconoció avances en el proceso deportivo, aunque sostuvo que el objetivo final debe estar relacionado con competir por el campeonato.

“Todo es un proceso. Cuando llega Milito le empieza a dar una forma de juego, empiezan a verse cambios en cancha, empiezan a conseguir cosas como entrar a Liguilla y fases finales. Han quedado cerca de llegar a una final”, señaló.

Para Salcido, el siguiente paso debe ir más allá. “Ellos saben perfectamente que es el momento para lo más grande: jugar una final, ¿por qué no campeonar? Yo creo que seguramente el objetivo es para eso. Siempre en ese proceso tienes que ir a más”, concluyó.

La salida de González deja así dos lecturas para Chivas: pierde a uno de sus delanteros, pero vuelve a colocar a un futbolista formado en su estructura en el fútbol europeo. Para Salcido, el reto ahora pasa por la adaptación del atacante y por convertir Olympiacos en el primer escalón de un recorrido que pueda llevarlo a otras ligas.

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