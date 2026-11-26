En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 25 de noviembre.

¿Cómo jugaron las loterías y los chances en Colombia?

Los juegos de azar no dan tregua alguna. Las loterías y chances se tomaron el miércoles 25 de noviembre para sortear y entregar sus premios mayores respectivamente. Los colombianos despiertan con ansias de saber si son o no nuevos millonarios. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos del día.

Lotería de Valle

Sorteo: 4876

4876 Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 1335

1335 Serie: 176

Sorteo: 3326

3326 Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 4515

4515 Serie: 193

Lotería del Manizales

Sorteo: 4983

4983 Premio mayor: $3.000 millones de pesos.

$3.000 millones de pesos. Número: 0388

0388 Serie: 013

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Resultado de chances hoy, 25 de noviembre

Dorado: Mañana 6399 – La 5ta 6 – Tarde 6628 – La 5ta 2 – Noche 4194 – La 5ta 9

Mañana 6399 – La 5ta 6 – Tarde 6628 – La 5ta 2 – Noche 4194 – La 5ta 9 Culona: Día 3166 – Noche 4494

Día 3166 – Noche 4494 Astro Sol: 9448 – Signo Sagitario

9448 – Signo Sagitario Astro Luna: 0274 – Signo Capricornio

0274 – Signo Capricornio Pijao de Oro: 4686 – La 5ta 1

4686 – La 5ta 1 Paisita: Día 5868 – La 5ta 7 – Noche 0730 – Delfín

Día 5868 – La 5ta 7 – Noche 0730 – Delfín Chontico: Día 9621 – La 5ta 7 – Noche 1240 – La 5ta 1

Día 9621 – La 5ta 7 – Noche 1240 – La 5ta 1 Cafeterito: Tarde 8123 – La 5ta 2 – Noche 5987 – La 5ta 8

Tarde 8123 – La 5ta 2 – Noche 5987 – La 5ta 8 Sinuano: Día 7453 – La 5ta 1 – Noche 1538 – La 5ta 3

Día 7453 – La 5ta 1 – Noche 1538 – La 5ta 3 Cash Three: Día 794 – Noche 041

Día 794 – Noche 041 Play Four: Día 4069 – Noche 7214

Día 4069 – Noche 7214 Samán: Día 7705

Día 7705 Caribeña: Día 6739 – La 5ta 3 – Noche 7443 – La 5ta 9

Día 6739 – La 5ta 3 – Noche 7443 – La 5ta 9 Motilón: Tarde 1885 – La 5ta 0 – Noche 6710 – La 5ta 1

Tarde 1885 – La 5ta 0 – Noche 6710 – La 5ta 1 Fantástica: Día 9743 – La 5ta 5 – Noche 7726 – La 5ta 2

Día 9743 – La 5ta 5 – Noche 7726 – La 5ta 2 Antioqueñita: Día 2228 – La 5ta 8 – Tarde 1679 – La 5ta 1

Día 2228 – La 5ta 8 – Tarde 1679 – La 5ta 1 Evening: 1423

1423 Win 4: 9610

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