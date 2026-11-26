Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 25 de noviembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 25 de noviembre.
Los juegos de azar no dan tregua alguna. Las loterías y chances se tomaron el miércoles 25 de noviembre para sortear y entregar sus premios mayores respectivamente. Los colombianos despiertan con ansias de saber si son o no nuevos millonarios. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos del día.
Lotería de Valle
- Sorteo: 4876
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 1335
- Serie: 176
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Lotería del Meta
- Sorteo: 3326
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 4515
- Serie: 193
Lotería del Manizales
- Sorteo: 4983
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
- Número: 0388
- Serie: 013
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Resultado de chances hoy, 25 de noviembre
- Dorado: Mañana 6399 – La 5ta 6 – Tarde 6628 – La 5ta 2 – Noche 4194 – La 5ta 9
- Culona: Día 3166 – Noche 4494
- Astro Sol: 9448 – Signo Sagitario
- Astro Luna: 0274 – Signo Capricornio
- Pijao de Oro: 4686 – La 5ta 1
- Paisita: Día 5868 – La 5ta 7 – Noche 0730 – Delfín
- Chontico: Día 9621 – La 5ta 7 – Noche 1240 – La 5ta 1
- Cafeterito: Tarde 8123 – La 5ta 2 – Noche 5987 – La 5ta 8
- Sinuano: Día 7453 – La 5ta 1 – Noche 1538 – La 5ta 3
- Cash Three: Día 794 – Noche 041
- Play Four: Día 4069 – Noche 7214
- Samán: Día 7705
- Caribeña: Día 6739 – La 5ta 3 – Noche 7443 – La 5ta 9
- Motilón: Tarde 1885 – La 5ta 0 – Noche 6710 – La 5ta 1
- Fantástica: Día 9743 – La 5ta 5 – Noche 7726 – La 5ta 2
- Antioqueñita: Día 2228 – La 5ta 8 – Tarde 1679 – La 5ta 1
- Evening: 1423
- Win 4: 9610