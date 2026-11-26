De momento los dos equipos son los que más les ha costado el arranque en el cuadrangular B y el margen de error es mínimo.

Fabián Sambueza y Gustavo Cuellar | Vizzor Image | Gemini

Se acerca la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II y dos equipos que se enfrentan y que llegan con la necesidad de ganar son Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Los elencos todavía no saben lo que es ganar en esta fase del torneo y comparten el patrón que perdieron en la segunda jornada y empataron en la primera.

En el caso del ‘azucarero’, cayó contra América en el primer clásico caleño del grupo B, el cual se llevó a cabo en el Pascual Guerrero. En la primera jornada igualó en casa con Millonarios. Pasando al ‘leopardo’, perdió el pasado martes en El Campín contra el ‘embajador’ e igualó en el Américo Montanini ante la ‘mechita’.

Así las cosas, tanto el Bucaramanga y el Cali solo suman un punto previo a su choque, que es ya la mitad de los cuadrangulares. Los otros dos rivales del grupo tienen cuatro puntos y América lidera al tener el punto invisible. El panorama es de alta necesidad y puede que alguno de los dos quede al borde de la eliminación, dependiendo del desarrollo de la jornada.

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Vale la pena mencionar que en esa fecha 3 el ‘verdiblanco’ recibe al elenco bumangués el viernes 27 de noviembre a las 6:35 p.m., mientras que Millonarios enfrenta al América en Bogotá. Dicho esto, explicamos por qué es un partido para la supervivencia, tanto para el Cali como para el Bucaramanga.

Una victoria para el Cali

Antes de la caída contra el América, el ‘verdiblanco’ llevaba 14 partidos sin conocer la derrota, que se dividían en 7 victorias y 7 empates. En el escenario ideal, ganar en casa debe estar entre los planes de los dirigidos por Rafael Dudamel, principalmente porque ya se cedió en le primer juego de los cuadrangulares, hablando de que solo sumó una unidad.

Si el Cali consigue derrotar al Bucaramanga, llegaría a 4 puntos en la tabla y volvería a meterse en la pelea por estar en la final de la Liga BetPlay, más allá del resultado en el otro encuentro del grupo. Eso sí, no se puede dejar de mencionar que un empate le favorecería. Aparte de eso, dejaría en jaque al ‘leopardo’, que ya le tocaría ganar lo que resta y esperar resultados.

Un triunfo del Bucaramanga

Hay que decir que el panorama es similar al de una hipotética victoria del Cali, pero lo que cambia es que el que quedaría en zona roja es el ‘azucarero’, aunque a dicho equipo solo le restaría un juego como local. El combinado bumangués también llegaría a cuatro unidades y seguiría con chances de avanzar a la final, aunque también sería ideal que haya igualdad en el otro enfrentamiento. Tener en cuenta que los jugadores de Pablo Peirano fueron el mejor visitante

Un empate

Una igualdad entre Cali y Bucaramanga es el peor escenario para ambos, sobre todo si llega a haber un ganador en el otro encuentro de la fecha 3. Los dos quedarían con apenas dos unidades y si Millonarios o América suman de a tres, ya serían 6 puntos de diferencia. Si también hay empate entre ‘embajadores’ y escarlatas’, la diferencia seguiría siendo de 3 puntos.

Así las cosas, la situación del Cali y el Bucaramanga no da espera y ese cotejo que viene en el Palmaseca es clave para sus aspiraciones. Puede que uno de ellos quede muy cerca de la eliminación o que ambos se sigan haciendo daño. No hay tiempo de espera y Dudamel y Peirano deben planificar para ganar a como dé lugar.

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