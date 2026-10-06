Novak Djokovic levanta el título número 102 de su carrera

El serbio extendió su racha invicta en Beijing tras el retiro de Alex de Miñaur en la final y conquistó su séptima corona en el China Open

El 24 veces campeón de Grand Slam conquistó China por séptima ocasión | Reuters

Novak Djokovic levantó su primer trofeo de la temporada. El serbio conquistó el China Open 2026 y alcanzó el título 102 de su carrera en el circuito ATP, luego de que Alex de Miñaur se retirara por lesión durante la final en Beijing. El australiano abandonó al inicio del segundo set, después de que el exnúmero uno del mundo se llevara la primera manga por 7-6(3).

A sus 39 años, el ganador de 24 Grand Slams volvió a celebrar después de un año en el que distintos problemas físicos condicionaron su calendario. El triunfo lo coloca a solo un campeonato de Roger Federer, quien terminó su carrera con 103 títulos ATP, mientras que Jimmy Connors conserva el récord de la Era Abierta con 109.

MÁS INFORMACIÓN: Daniil Medvedev es descalificado por un pelotazo y Novak Djokovic avanza a la final del China Open

closing the gap 🏆@DjokerNole now requires just 1 more title to equal Federer’s career tally of 103 🤝@Infosys | #partner pic.twitter.com/ryPCkICvyU — ATP Tour (@atptour) October 6, 2026

Beijing sigue siendo un territorio perfecto para el serbio. Djokovic ha disputado siete ediciones del China Open y ganó el campeonato en cada una de ellas: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y ahora 2026. Su regreso se produjo 11 años después de su última participación y terminó de la misma manera que las seis anteriores, con el trofeo en sus manos.

Con el abandono de su rival llegó a 34 victorias consecutivas y ninguna derrota en Beijing, una marca inédita en cualquier torneo del circuito. En cuartos de final superó a Alexander Zverev y en semifinales avanzó ante Daniil Medvedev, quien fue descalificado cuando el serbio se encontraba a un game de asegurar el triunfo.

El séptimo campeonato coloca al China Open entre los torneos que más veces ha conquistado. Beijing igualó a Wimbledon, el Masters de París y las ATP Finals, todos con siete títulos, como sus segundos torneos más exitosos. Por encima de ellos permanece únicamente el Australian Open, donde levantó el trofeo en 10 ocasiones.

Djokovic también estableció una nueva referencia de longevidad. Con su primer campeonato de 2026 alcanzó 21 temporadas consecutivas ganando al menos un título ATP, convirtiéndose en el primer tenista masculino de la Era Abierta que consigue mantener esa secuencia. La racha comenzó en 2006 con el Dutch Open.

¿Por qué se retiró Alex de Miñaur en Beijing?

Get well soon, @alexdeminaur ❤️‍🩹@DjokerNole is the champion in Beijing after de Minaur is forced to retire due to injury at 7-6(3), 0-1.@ChinaOpen | #chinaopen pic.twitter.com/NOpvT8QGJd — ATP Tour (@atptour) October 6, 2026

Después de perder el primer set en el tie-break, De Miñaur recibió atención médica por molestias en la ingle y regresó a la pista con un vendaje en el muslo izquierdo. El australiano sostuvo su servicio para colocarse 1-0 en la segunda manga, pero inmediatamente comunicó que no podía continuar y entregó el encuentro.

El título mantiene abierta la pelea de Djokovic por llegar a las ATP Finals. Los puntos obtenidos en China lo impulsan seis posiciones hasta el noveno lugar de la Race a Turín y reforzaron sus posibilidades de disputar el torneo que también ganó siete veces y al que confirmó que quiere volver esta temporada.