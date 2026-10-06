Resultados de loterías de Tolima y Cundinamarca: números que cayeron y ganadores | 5 de octubre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte los números ganadores de las loterías y juegos de azar en Colombia del 5 de octubre de 2026.

Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

Los juegos de azar en el país tienen un espacio especial entre los colombianos, pues muchos de ellos los usan como un pasatiempo en su día a día. Las loterías y los chances son los que más llaman la atención, motivo por el cual en Claro Sports les informamos sobre los distintos resultados de cada uno de ellos.

Lotería del Tolima

  • Sorteo: 4190
  • Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
  • Número: 6241
  • Serie: 067

Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo: 4823
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 9503
  • Serie: 018

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Resultados de los chances hoy, 5 de octubre de 2026

  • Culona: Día 1968 – Noche 0140
  • Astro Sol: 4951 – Signo Cáncer
  • Astro Luna: 3246 – Signo Capricornio
  • Paisita: Día 4055 – La 5ta 7 – Noche 7791
  • Chontico: Día 9854 – La 5ta 4 – Noche 8827 – La 5ta 1
  • Cafeterito: Tarde 9472 – La 5ta 0 – Noche 2189 – La 5ta 2
  • Sinuano: Día 8586 – La 5ta 3 – Noche 1059 – La 5ta 3
  • Cash Three: Día 654 – Noche 898
  • Play Four: Día 1465 – Noche 9517
  • Samán: Día 4732
  • Caribeña: Día 5230 – La 5ta 8 – Noche 5116 – La 5ta 3
  • Motilón: Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 2714 – La 5ta 7
  • Fantástica: Día 8854 – La 5ta 3 – Noche 7240 – La 5ta 2
  • Antioqueñita: Día 4171 – La 5ta 5 – Tarde 4509 – La 5ta 7

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