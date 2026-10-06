Resultados de loterías de Tolima y Cundinamarca: números que cayeron y ganadores | 5 de octubre de 2026

Consulte los números ganadores de las loterías y juegos de azar en Colombia del 5 de octubre de 2026.

Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

Los juegos de azar en el país tienen un espacio especial entre los colombianos, pues muchos de ellos los usan como un pasatiempo en su día a día. Las loterías y los chances son los que más llaman la atención, motivo por el cual en Claro Sports les informamos sobre los distintos resultados de cada uno de ellos.

Lotería del Tolima

Sorteo: 4190

4190 Premio mayor: $3.500 millones de pesos.

$3.500 millones de pesos. Número: 6241

6241 Serie: 067

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4823

4823 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 9503

9503 Serie: 018

Resultados de los chances hoy, 5 de octubre de 2026

Culona: Día 1968 – Noche 0140

Día 1968 – Noche 0140 Astro Sol: 4951 – Signo Cáncer

4951 – Signo Cáncer Astro Luna: 3246 – Signo Capricornio

3246 – Signo Capricornio Paisita: Día 4055 – La 5ta 7 – Noche 7791

Día 4055 – La 5ta 7 – Noche 7791 Chontico: Día 9854 – La 5ta 4 – Noche 8827 – La 5ta 1

Día 9854 – La 5ta 4 – Noche 8827 – La 5ta 1 Cafeterito: Tarde 9472 – La 5ta 0 – Noche 2189 – La 5ta 2

Tarde 9472 – La 5ta 0 – Noche 2189 – La 5ta 2 Sinuano: Día 8586 – La 5ta 3 – Noche 1059 – La 5ta 3

Día 8586 – La 5ta 3 – Noche 1059 – La 5ta 3 Cash Three: Día 654 – Noche 898

Día 654 – Noche 898 Play Four: Día 1465 – Noche 9517

Día 1465 – Noche 9517 Samán: Día 4732

Día 4732 Caribeña: Día 5230 – La 5ta 8 – Noche 5116 – La 5ta 3

Día 5230 – La 5ta 8 – Noche 5116 – La 5ta 3 Motilón: Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 2714 – La 5ta 7

Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 2714 – La 5ta 7 Fantástica: Día 8854 – La 5ta 3 – Noche 7240 – La 5ta 2

Día 8854 – La 5ta 3 – Noche 7240 – La 5ta 2 Antioqueñita: Día 4171 – La 5ta 5 – Tarde 4509 – La 5ta 7

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