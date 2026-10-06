Resultados de loterías de Tolima y Cundinamarca: números que cayeron y ganadores | 5 de octubre de 2026
Consulte los números ganadores de las loterías y juegos de azar en Colombia del 5 de octubre de 2026.
Los juegos de azar en el país tienen un espacio especial entre los colombianos, pues muchos de ellos los usan como un pasatiempo en su día a día. Las loterías y los chances son los que más llaman la atención, motivo por el cual en Claro Sports les informamos sobre los distintos resultados de cada uno de ellos.
Lotería del Tolima
- Sorteo: 4190
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
- Número: 6241
- Serie: 067
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4823
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 9503
- Serie: 018
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Resultados de los chances hoy, 5 de octubre de 2026
- Culona: Día 1968 – Noche 0140
- Astro Sol: 4951 – Signo Cáncer
- Astro Luna: 3246 – Signo Capricornio
- Paisita: Día 4055 – La 5ta 7 – Noche 7791
- Chontico: Día 9854 – La 5ta 4 – Noche 8827 – La 5ta 1
- Cafeterito: Tarde 9472 – La 5ta 0 – Noche 2189 – La 5ta 2
- Sinuano: Día 8586 – La 5ta 3 – Noche 1059 – La 5ta 3
- Cash Three: Día 654 – Noche 898
- Play Four: Día 1465 – Noche 9517
- Samán: Día 4732
- Caribeña: Día 5230 – La 5ta 8 – Noche 5116 – La 5ta 3
- Motilón: Tarde 8855 – La 5ta 5 – Noche 2714 – La 5ta 7
- Fantástica: Día 8854 – La 5ta 3 – Noche 7240 – La 5ta 2
- Antioqueñita: Día 4171 – La 5ta 5 – Tarde 4509 – La 5ta 7
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